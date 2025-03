Μαρκ Κάρνεϊ: Ο Καναδάς δεν θα γίνει «ποτέ» μέρος των ΗΠΑ

Ο Μαρκ Κάρνεϊ, από την Κυριακή (9/3) νέος ηγέτης των Φιλελευθέρων, που αναμένεται να αναλάβει πρωθυπουργός του Καναδά, τόνισε σε ομιλία μετά τη νίκη του πως η χώρα του δεν πρόκειται να γίνει «ποτέ» η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Ο κ. Κάρνεϊ, 59 ετών, που διετέλεσε διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Βρετανίας από το 2013 ως το 2020, διαδέχεται τον συνομήλικό του Τζάστιν Τριντό, πρωθυπουργό για μια δεκαετία, από το 2015, που ανακοίνωσε τον Ιανουάριο πως θα εγκαταλείψει την ηγεσία της παράταξής του και το αξίωμα του επικεφαλής της κυβέρνησης εν μέσω εσωκομματικής ανταρσίας.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ νέος στην πολιτική, έλαβε 85,9% των ψήφων των περίπου 152.000 μελών του κόμματος των Φιλελευθέρων που συμμετείχαν στη διαδικασία ανάδειξης νέου ηγέτη, επικρατώντας της Κρίστια Φρίλαντ, της πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομικών, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Σάτσιτ Μέχρα, ο πρόεδρος της παράταξης.

Καλείται να αποφασίσει πότε θα προκηρύξει εκλογές στον Καναδά, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο την 20ή Οκτωβρίου. Αναλαμβάνει την ηγεσία του Φιλελεύθερου κόμματος και το τιμόνι της χώρας καθώς ο Καναδάς έχει βρεθεί αντιμέτωπος με άνευ προηγουμένου εντάσεις και εμπορικό πόλεμο με τον ισχυρό γείτονά της, τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Στην επινίκια ομιλία του, ο κ. Κάρνεϊ είπε πως «υπάρχει κάποιος που προσπαθεί να αποδυναμώσει την οικονομία μας», αναφερόμενος στον κ. Τραμπ — πυροδοτώντας ηχηρές αποδοκιμασίες στην αίθουσα. «Επιτίθεται στους εργαζόμενους, στις οικογένειες, στις επιχειρήσεις μας. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να τα καταφέρει», συνέχισε. Η επόμενη περίοδος δεν θα έχει καμιά σχέση «με την πεπατημένη», πρόσθεσε. «Θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ πριν με ταχύτητες που δεν θεωρούσαμε εφικτές». Πρέπει να οικοδομηθεί «νέα οικονομία», να δημιουργηθούν «νέες εμπορικές σχέσεις», έκρινε.

Superb speech by Mark Carney, Canada’s new Prime Minister,

“My gov will create new trading relationships with reliable partners”

“My gov will keep tariffs on till America shows us respect”

“All the proceeds from our tariffs will be used to protect our workers”

“In America… pic.twitter.com/6kTUR4gcyV

— Farrukh (@implausibleblog) March 10, 2025