Καναδάς: Ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης Μαρκ Κάρνεϊ νέος ηγέτης των Φιλελεύθερων – Συναισθηματικά φορτισμένος στον λόγο του ο Τριντό

Η βάση του κυβερνώντος κόμματος του Καναδά εξέλεξε την Κυριακή (9/3) τον Μαρκ Κάρνεϊ νέο ηγέτη της παράταξης και μελλοντικό πρωθυπουργό της χώρας, γυρίζοντας τη σελίδα του Τζάστιν Τριντό, τη στιγμή που η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με άνευ προηγουμένου εντάσεις και εμπορικό πόλεμο με τον ισχυρό γείτονά της, τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης, 59 ετών, νέος στην πολιτική, έλαβε 85,9% των ψήφων των περίπου 150.000 μελών του κόμματος των Φιλελευθέρων που συμμετείχαν στη διαδικασία, επικρατώντας της Κρίστια Φρίλαντ, της πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομικών, ανακοίνωσε ο Σάτσιτ Μέχρα, ο πρόεδρος της παράταξης.

BREAKING: Former Bank of England governor Mark Carney to become new prime minister of Canada

Στην επινίκια ομιλία του, ο κ. Κάρνεϊ είπε πως «υπάρχει κάποιος που προσπαθεί να αποδυναμώσει την οικονομία μας», αναφερόμενος στον κ. Τραμπ — πυροδοτώντας ηχηρές αποδοκιμασίες στην αίθουσα. «Επιτίθεται στους εργαζόμενους, στις οικογένειες, στις επιχειρήσεις μας. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να τα καταφέρει», συνέχισε. Η επόμενη περίοδος δεν θα έχει καμιά σχέση «με την πεπατημένη», πρόσθεσε. «Θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ πριν με ταχύτητες που δεν θεωρούσαμε εφικτές». Πρέπει να οικοδομηθεί «νέα οικονομία», να δημιουργηθούν «νέες εμπορικές σχέσεις», έκρινε.

«Η κυβέρνησή μου θα διατηρήσει σε ισχύ τους τελωνειακούς δασμούς ώσπου οι Αμερικανοί να μας δείξουν σεβασμό», επέμεινε.

Υπογράμμισε πως οι Αμερικανοί «θέλουν τους πόρους μας, το νερό μας, τη γη μας, τη χώρα μας. Σκεφτείτε το. Αν τα καταφέρουν, θα καταστρέψουν τον τρόπο ζωής μας (…) Η Αμερική είναι χωνευτήρι. Ο Καναδάς είναι μωσαϊκό (…) Ο Καναδάς δεν θα γίνει ποτέ μέρος των ΗΠΑ».

«Μην απατάσθε, αυτή είναι καθοριστική στιγμή για το έθνος. Η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη. Η ελευθερία δεν είναι δεδομένη. Ούτε καν ο Καναδάς δεν είναι δεδομένος», είπε νωρίτερα προτού παραδώσει ο απερχόμενος ηγέτης και πρωθυπουργός Τριντό.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ έγινε το 2013 ο πρώτος αλλοδαπός που ανέλαβε την ηγεσία της Τράπεζας της Αγγλίας από ιδρύσεώς της το 1694. Μετά τη θητεία του στον θεσμό —υπήρξε προηγουμένως διοικητής της καναδικής κεντρικής τράπεζας—, ανέλαβε διάφορες θέσεις σε καναδικές επιχειρήσεις και υπήρξε επίσης σύμβουλος του προκατόχου του.

Είναι η πρώτη φορά που κάποιος χωρίς καμιά εμπειρία στην πολιτική και χωρίς έδρα στη Βουλή θα γίνει πρωθυπουργός του Καναδά. Επιχειρηματολογεί πως η εμπειρία του στην ηγεσία δυο κεντρικών τραπεζών της G7 του έδωσε τα εφόδια για να διαπραγματευτεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην αρχή της χρονιάς, δημοσκοπήσεις έφεραν τους Φιλελεύθερους να βρίσκονται 20 μονάδες πίσω από τους Συντηρητικούς του Πιερ Πουαλιέβρ. Ωστόσο το τρέχον διάστημα οι δυο παρατάξεις φέρονται να βρίσκονται πολύ πιο κοντά, αν και καμιά τους δεν θα κατάφερνε να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, τουλάχιστον κατά τα ευρήματα των ινστιτούτων σφυγμομετρήσεων.

Στην ομιλία του κατά την οποία ο Τριντό ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος των Φιλελεύθερων και από το αξίωμα του πρωθυπουργού, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο και ο Κανδός πολιτικός έντονα συγκινημένος. Μιλώντας τόσο στα Γαλλικά, όσο και στα Αγγλικά, ο Τριντό τόνισε τη σημασία του να μείνει η παράταξη του πιστή στα ιδεώδη και τα πιστεύω της. «Πρέπει να μείνουμε πιστοί σε όσα διακηρύττουμε για να διασφαλίσουμε ότι ο Καναδάς θα παραμείνει η καλύτερη χώρα για να ζει κανείς. Περάσαμε δυσκολίες, όμως κάθε φορά αναδυόμασταν ακόμα πιο δυνατοί», είπε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά και πρόσθεσε: «Η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη, η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, και ακόμη και ο Καναδάς δεν είναι δεδομένος. Κανένα από αυτά δεν συνέβη τυχαία, κανένα από αυτά δεν θα συνεχιστεί χωρίς προσπάθεια. Χρειάζεται θάρρος, χρειάζεται θυσία, χρειάζεται ελπίδα και σκληρή δουλειά».

Μάλιστα σε σχετική του ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter) o Τζάστιν Τριντό ανέφερε: «Αποχωρώ ως ηγέτης του Φιλελεύθερου Κόμματος με την ίδια πίστη στην ελπίδα και τη σκληρή δουλειά όπως όταν ξεκίνησα. Ελπίδα για αυτό το κόμμα και για αυτή τη χώρα, λόγω των εκατομμυρίων Καναδών που αποδεικνύουν καθημερινά ότι το καλύτερο είναι πάντα εφικτό».

I leave as leader of the Liberal Party with the same belief in hope and hard work as when I started.

Hope for this party and for this country, because of the millions of Canadians who prove every day that better is always possible.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 9, 2025