Μακρόν: “Αδειάζει” τον Μπάιντεν για το “χασάπης” στον Πούτιν

Αποστάσεις κρατά ο Εμανουέλ Μακρόν από τον Τζο Μπάιντεν μετά τους χαρακτηρισμούς του Αμερικανού προέδρου κατά του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο αποκάλεσε «χασάπη».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε για λεκτική «κλιμάκωση» με τη Μόσχα αφού ο Αμερικανός ομόλογός του Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε τον Ρώσο Βλαντίμιρ Πούτιν «χασάπη».

“He’s a butcher,” Biden responded when asked about Putin’s actions against Ukraine while visiting Poland https://t.co/zLvRaBK4HT pic.twitter.com/uRDU9RtBDE

