Μακελειό στην Μόσχα: «Άρχισαν να πυροβολούν τους ανθρώπους τυχαία», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Χάος επικράτησε την ώρα της αιματηρής τρομοκρατικής επίθεσης στο Crocus City Hal στην Μόσχα.

Αυτόπτης μάρτυρας, που εργάζεται στην ασφάλεια του κτιρίου, περιέγραψε τι συνέβη όταν οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ στο ισόγειο και πώς ο ίδιος και 3 συνάδελφοι του επέζησαν της επίθεσης. «Όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί στεκόμουν στην κεντρική είσοδο στο ισόγειο. Άρχισαν να πυροβολούν από έξω και τα παράθυρα έσπασαν. Δίπλα στην είσοδο υπήρχαν άλλοι τρεις φρουροί ασφαλείας και κρύφτηκαν πίσω από μια διαφημιστική πινακίδα. Και αυτοί οι επιτιθέμενοι μας προσπέρασαν σε απόσταση 10 μέτρων», είπε στο ρωσικό ΜΜΕ Baza ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Άρχισαν να πυροβολούν τυχαία τους ανθρώπους στο ισόγειο και πήγαν είτε προς την αίθουσα συναυλιών είτε προς το ενυδρείο. Όταν σταμάτησαν οι πυροβολισμοί, βγήκαμε από την κεντρική έξοδο και οι διοικητικοί υπάλληλοι βοηθούσαν ήδη τους τραυματίες», ανέφερε ο άνδρας.

Νέα βίντεο από την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση σε συναυλιακό χώρο και εμπορικό κέντρο στην Μόσχα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Τα βίντεο δείχνουν τους ενόπλους, που φορούν στρατιωτικά ρούχα και κρατούν αυτόματα όπλα, να εκτελούν εν ψυχρώ πολίτες στην είσοδο του Crocus City Hall. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες οι ένοπλοι άνοιγαν πυρ αδιακρίτως στο πλήθος.

Στα βίντεο φαίνονται άνθρωποι που προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από κολώνες του κτιρίου, ενώ κάποιοι τρέχουν να βγουν έξω αλλά δεν προλαβαίνουν.

