Μ. Ανατολή: Ένας διοικητής της Χαμάς σκοτώθηκε από το ισραηλινό πλήγμα στην Τούλκαρεμ

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσεμ, επιβεβαίωσε απόψε ότι ένας από τους διοικητές της, ο Ζάχι Γιάσερ Ούφι σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Τούλκαρεμ της Δυτικής Όχθης, μαζί με άλλους επτά μαχητές.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι σκότωσε τον Ούφι, τον επικεφαλής του δικτύου της Χαμάς στην Τούλκαρεμ, την Πέμπτη (3/10).

Tulkarm: The IDF attacked from the air a building where terrorists were staying, there are 18 dead and wounded

Israel is carrying out a horrific massacre targeting families in the Tulkarm camp in the West Bank.

The death toll has reached 20, with many more injured.

The Israeli attack was carried out using F-35 fighter jets.

