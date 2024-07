Λωρίδα της Γάζας: Δύο δημοσιογράφοι του Al Jazeera σκοτώθηκαν από ισραηλινό χτύπημα – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Ένας ρεπόρτερ και ένας εικονολήπτης του τηλεοπτικού καναλιού του Κατάρ, Al Jazeera, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στην Πόλη της Γάζας σήμερα.

«Ο δημοσιογράφος Ισμαήλ αλ Γουλ και ο εικονολήπτης του, ο Ράμι αλ Ρέφι, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας», μετέδωσε το κανάλι, διευκρινίζοντας ότι το πλήγμα αυτό είχε ως στόχο «ένα αυτοκίνητο κοντά στον τομέα της Αϊντία, στα δυτικά της Πόλης της Γάζας.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Palestinian Journalist Ismail Al-Ghoul was just murdered by Israeli forces in Northern Gaza. His head exploded all over his PRESS vest.

Shame on all the western journalists who lie and provide cover for Israeli warcrimes. Hundreds of your colleagues have been targeted and… pic.twitter.com/07Ajl6ond0

— PVT (@propvstruth) July 31, 2024