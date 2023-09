Κακοκαιρία Daniel: Εκατοντάδες πτώματα σε παραλία της Λιβύης – 10.100 άνθρωποι αγνοούνται

Δραματικά αυξάνεται η λίστα των θυμάτων στην Λιβύη έπειτα από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την Ντέρνα, πόλη 100.000 κατοίκων. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών οι νεκροί φτάνουν τους 11.300.

Την ίδια στιγμή, άλλοι περίπου 10.100 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται στην Ντέρνα, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών.

Οι πλημμύρες στοίχισαν εξάλλου τη ζωή σε τουλάχιστον 170 ανθρώπους σε άλλες τοποθεσίες στην ανατολική Λιβύη, κατά τους αριθμούς του OCHA.

Ομάδα διασωστών από τη Μάλτα βρήκε χθες, Παρασκευή, εκατοντάδες πτώματα σε παραλία στην Ντέρνα της Λιβύης που επλήγη από πλημύρες, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Μάλτας.

«Ήταν πιθανόν γύρω στα 400, αλλά είναι δύσκολο να πει κανείς», δήλωσε στην εφημερίδα Times of Malta ο Ναταλίνο Μπεζίνα, επικεφαλής της μαλτέζικης ομάδας.

Η Μάλτα ανέπτυξε την Τετάρτη ομάδα 72 διασωστών του στρατού και της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

People sadly comparing the add value of Ivar & Libyan politicians to the ongoing relief efforts.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε από μια τετραμελή ομάδα, η οποία βρήκε αρχικά επτά πτώματα, ανάμεσα στα οποία αυτά τριών παιδιών, σε σπηλιά δίπλα στη θάλασσα.

Τα πτώματα πιστεύεται ότι παρασύρθηκαν στη θάλασσα από την πλημμύρα που προκλήθηκε όταν σφοδρές βροχοπτώσεις από την καταιγίδα Ντάνιελ προκάλεσαν την κατάρρευση δύο φραγμάτων, με αποτέλεσμα τα νερά να σαρώσουν το ένα τέταρτο της παραλιακής πόλης.

looks like @googleearth has been updated with Images from 13.09.2023,other effected areas didn’t have such update.#Libya #LibyaFloods pic.twitter.com/qw54kf6oM2

— Mohamed Tailamun|محمد طيلمون (@MTailamun) September 16, 2023