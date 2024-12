Live εικόνα – Δραματικές ώρες στη Συρία: Όλες οι εξελίξεις μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ – Οι αντάρτες δρομολογούν μεταβατική κυβέρνηση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Συρία μετά την πτώση της Δαμασκού στα χέρια των ανταρτών. Πανηγυρισμοί ξέσπασαν τα ξημερώματα στη Δαμασκό, ενώ οι δυνάμεις των ανταρτών έχουν καταλάβει όλα τα κρατικά κτίρια και κινούνται ανενόχλητες στους δρόμους της πρωτεύουσας της Συρίας. Την ίδια ώρα, η τύχη του Μπασάρ Αλ Άσαντ αγνοείται, ενώ ο πρωθυπουργός της Συρίας, Μοχάμεντ Γάζι αλ-Τζαλάλι, δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί με κάθε νέα «ηγεσία» που θα επιλεγεί από το λαό.

Πριν από λίγο, ο συνασπισμός των Σύρων ανταρτών ανέφερε ότι συνεχίζει τη δουλειά για να ολοκληρώσει τη μεταβίβαση της εξουσίας στη Συρία σε μια μεταβατική κυβέρνηση με πλήρεις εκτελεστικές εξουσίες.

«Η μεγάλη συριακή επανάσταση πέρασε από το στάδιο του αγώνα για την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στον αγώνα για να οικοδομήσουμε μαζί μια Συρία που να αρμόζει στις θυσίες του λαού της», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής των ανταρτών Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι είχε δηλώσει πως ο πρώην πρωθυπουργός Μοχάμεντ Τζαλάλι θα συνεχίσει να επιβλέπει τους κρατικούς θεσμούς μέχρι να πραγματοποιηθεί η επίσημη μεταβίβαση της εξουσίας, σηματοδοτώντας προσπάθειες να εξασφαλισθεί μια εύτακτη μετάβαση.

Με τη δήλωσή του, την οποία υπέγραψε με το αληθινό όνομά του, Άχμεντ αλ-Σάρα, ο Τζολάνι απαγόρευσε επίσης στις ένοπλες δυνάμεις των ανταρτών, που βρίσκονται στη Δαμασκό, να πλησιάσουν δημόσιους θεσμούς, ενώ τους απαγόρευσε επίσης να πυροβολούν στον αέρα.

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο Αλ Αραμπίγια, ο Τζαλάλι, ο οποίος είχε διοριστεί πρωθυπουργός από τον Άσαντ το Σεπτέμβριο, δήλωσε πως ήρθε σε επαφή με τον αλ-Σάρα για να συζητήσουν τη διαχείριση της μεταβατικής περιόδου και πρόσθεσε πως στη Συρία πρέπει να διεξαχθούν ελεύθερες εκλογές.

Ο Τζαλάλι δήλωσε ότι παραμένει στο σπίτι του και ότι είναι έτοιμος να υποστηρίξει την κυβερνητική συνέχεια.

Ο Σύρος υπουργός Τηλεπικοινωνιών Ιγιάντ αλ-Χατίμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Αλ Αραμπίγια πως ήρθε σε επαφή με εκπρόσωπο της ανταρτικής οργάνωσης του αλ-Σάρα, της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας. Συμφώνησαν ότι οι τηλεπικοινωνίες και το Ίντερνετ θα συνεχίσουν να λειτουργούν, δήλωσε ο αλ-Χατίμπ.

Σύροι αντάρτες ανακοίνωσαν πως άρχισαν επίθεση εναντίον των κουρδικών δυνάμεων στην πόλη Μανμπίτζ της βόρειας Συρίας, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Άμυνας της Συριακής Μεταβατικής Κυβέρνησης που αναρτήθηκε στο X σήμερα, αλλά φέρει ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου.

Σύροι αντάρτες έκαναν έφοδο στην πρεσβεία του Ιράν αφού κατέλαβαν τη Δαμασκό, μετέδωσε σήμερα ο αγγλόφωνος ιρανικός τηλεοπτικός σταθμός Press TV.

Εξάλλου το Ιράκ εκκένωσε την πρεσβεία του στη Συρία και μετέφερε το προσωπικό της στο Λίβανο, μετέδωσε σήμερα το ιρακινό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, μερικές ώρες αφότου οι αντάρτες ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ και πήραν τον έλεγχο της πρωτεύουσας.

Οι λόγοι για τους οποίους εκκενώθηκε η πρεσβεία δεν έγιναν γνωστοί.

Οι Σύροι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι έβαλαν τέλος σε 24 χρόνια αυταρχικής εξουσίας του Μπασάρ αλ-Άσαντ, στην πρώτη ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση μετά την επίθεση αστραπή που πραγματοποίησαν αιφνιδιάζοντας τον κόσμο.

Η διοίκηση του συριακού στρατού ενημέρωσε σήμερα τους αξιωματικούς ότι το καθεστώς Άσαντ έλαβε τέλος, δήλωσε στο Ρόιτερς Σύρος αξιωματικός.

Όμως ο συριακός στρατός ανακοίνωσε αργότερα πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον «ομάδων τρομοκρατών» στις πόλεις Χάμα και Χομς, καθώς και στα περίχωρα της Ντεράα.

Ο Άσαντ αναχώρησε αεροπορικώς από τη Δαμασκό προς άγνωστο προορισμό νωρίτερα σήμερα, είπαν στο Ρόιτερς δύο υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του στρατού, ενώ οι αντάρτες δήλωσαν ότι μπήκαν στην πρωτεύουσα χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για ανάπτυξη του στρατού.

«Γιορτάζουμε μαζί με το συριακό λαό την είδηση της απελευθέρωσης των φυλακισμένων μας και της απελευθέρωσής τους από τις αλυσίδες τους και της ανακοίνωσης του τέλους της εποχής της αδικίας στη φυλακή Σεντνάγια», είπαν οι αντάρτες, αναφερόμενοι σε μια μεγάλη στρατιωτική φυλακή στα περίχωρα της Δαμασκού όπου η συριακή κυβέρνηση είχε φυλακίσει χιλιάδες ανθρώπους.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν με αυτοκίνητα και πεζή σε κεντρική πλατεία της Δαμασκού φωνάζοντας «Ελευθερία», είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, μαχητές των ανταρτών έφτασαν στους χώρους του συριακού προεδρικού μεγάρου. Πλάνα έδειχναν μαχητές δίπλα στην πύλη που βρίσκεται στη νότια άκρη του χώρου του παλατιού. Οι άνδρες φαίνονται να πυροβολούν με όπλα στον αέρα, πανηγυρίζοντας.

Celebratory Gunfire heard across the Syrian Capital of Damascus, as Residents wake up to the News that the Assad Regime has Collapsed and that the Rebels have captured the City. pic.twitter.com/CEhHeQ5SP7

— OSINTdefender (@sentdefender) December 8, 2024