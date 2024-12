Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Συρία – Χτύπησαν το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών στη Δαμασκό

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν τρία αεροπορικά πλήγματα εναντίον ενός συγκροτήματος των υπηρεσιών ασφαλείας στο προάστιο Καφρ Σούσα της Δαμασκού, στη Συρία, και σε ένα ερευνητικό κέντρο, ανέφεραν δύο πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, στο συγκρότημα στεγάζονταν η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών και η έδρα των τελωνείων. Για το ερευνητικό κέντρο υπήρχαν εδώ και χρόνια υποψίες ότι χρησιμοποιείται από Ιρανούς επιστήμονες για την ανάπτυξη τηλεκατευθυνόμενων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Reports: Israel hit the Syrian Scientific Research Centre (SSRC) in Damascus where Assad ran chemical weapon and ballistic missile programs pic.twitter.com/GdwNzeTh17

Σημειώνεται ότι ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση σήμερα προς τους κατοίκους πέντε πόλεων της νότιας Συρίας, προτρέποντάς τους να παραμείνουν στα σπίτια τους «μέχρι νεωτέρας». Ο στρατός επικαλέστηκε ως λόγο τις μάχες που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι μαχητικά αεροσκάφη που πιστεύεται ότι ήταν ισραηλινά βομβάρδισαν την αεροπορική βάση Χαλχάλα στη νότια Συρία, ανέφεραν δύο πηγές υπηρεσιών ασφαλείας, μία από τον Λίβανο και μία από τη Συρία.

Η βάση αυτή είχε εκκενωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας από τον συριακό στρατό. Τουλάχιστον έξι πλήγματα σημειώθηκαν σε αυτή τη βάση που βρίσκεται στα βόρεια της πόλης Σουέιντα. Ο τακτικός στρατός είχε αφήσει εκεί μεγάλες ποσότητες ρουκετών και πυραύλων και η επίθεση φαίνεται ότι είχε ως στόχο να μην πέσουν αυτά τα όπλα στα χέρια εξτρεμιστικών ομάδων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν και στόχους στη συνοικία Μαζέ της Δαμασκού.

BREAKING: Massive fires broke out following IDF airstrikes on a Syrian security compound housing intelligence and customs buildings in Damascus. pic.twitter.com/wm2pfU6rSN

— Breaking911 (@Breaking911) December 8, 2024