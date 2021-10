Live δίσκος από τους Green Day με τα “BBC Sessions”

Ο αναμενόμενος δίσκος των Green Day θα περιλαμβάνει σπάνιες ζωντανές ηχογραφήσεις στα στούντιο Maida Vale του BBC από τις χρονιές 1994, 1996, 1998 και 2001.

Το άλμπουμ θα αποτελείται από 16 ηχογραφήσεις και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 10 Δεκεμβρίου.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το πρώτο session από τα τέσσερα, ήταν εκείνο που ηχογραφήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1994, μερικούς μόλις μήνες μετά την κυκλοφορία του θρυλικού τους άλμπουμ “Dookie”, όπου μεταξύ άλλων μπήκαν τα κομμάτια “When I Come Around” και “Basket Case”.

Το session του 1996 ήταν για να υποστηριχτεί το “Insomniac”, πριν ξαναγυρίσουν στο Maida Vale το ’98 για την περιοδεία “Nimrod” και επανέλθουν στο BBC για τέταρτη φορά το 2001 για το “Warning”.

Το “The BBC Sessions” θα κυκλοφορήσει σε διάφορα formats, όπως σε CD και σε περιορισμένα αντίτυπα σε διπλό δίσκο βινυλίου.

Παρακάτω ένα απόσπασμα από το επερχόμενο άλμπουμ, το κομμάτι “2000 Light Years Away” από το session του 1994.

Green Day: Το tracklist του “The BBC Sessions” θα έχει ως εξής:

1. She (Live at the BBC June 8 1994)

2. When I Come Around (Live at the BBC June 8 1994)

3. Basket Case (Live at the BBC June 8 1994)

4. 2000 Light Years Away (Live at the BBC June 8 1994)

5. Geek Stink Breath (Live at the BBC November 3 1996)

6. Brain Stew/Jaded (Live at the BBC November 3 1996)

7. Walking Contradiction (Live at the BBC November 3 1996)

8. Stuck With Me (Live at the BBC November 3 1996)

9. Hitchin’ A Ride (Live at the BBC February 12 1998)

10. Nice Guys Finish Last (Live at the BBC February 12 1998)

11. Prosthetic Head (Live at the BBC February 12 1998)

12. Redundant (Live at the BBC February 12 1998)

13. Castaway (Live at the BBC August 28 2001)

14. Church On Sunday (Live at the BBC August 28 2001)

15. Minority (Live at the BBC August 28 2001)

16. Waiting (Live at the BBC August 28 2001)