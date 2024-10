Λίβανος: Το φερόμενο «θησαυροφυλάκιο» της Χεζμπολάχ κάτω από νοσοκομείο – Υποδομές οικονομικών της οργάνωσης στο στόχαστρο του Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις στοχευμένες επιθέσεις του κατά των οικονομικών υποδομών της Χεζμπολάχ, στοχεύοντας συγκεκριμένα την Al-Qard Al-Hasan, μία χρηματοπιστωτική οργάνωση που φέρεται να χρηματοδοτεί επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Ορισμένες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι η οργάνωση αυτή διατηρεί έναν θησαυροφυλάκιο κάτω από ένα νοσοκομείο στη νότια Βηρυτό του Λιβάνου, το οποίο, σύμφωνα με το Ισραήλ, χρησιμοποιείται για την αποθήκευση εκατομμυρίων δολαρίων σε χρυσό και μετρητά.

Το Ισραήλ δεν παρείχε αποδείξεις για την υποτιθέμενη αποθήκευση χρημάτων κάτω από το νοσοκομείο, αλλά δημοσίευσε γραφιστικό υλικό που δείχνει ένα καταφύγιο κάτω από το νοσοκομείο Σαχέλ και δήλωσε ότι είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως ως κρυψώνα για τον πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Ένα μέλος του λιβανέζικου κοινοβουλίου και διευθυντής του νοσοκομείου, ο Φάντι Αλάμεχ, αρνήθηκε τις κατηγορίες του Ισραήλ και δήλωσε ότι το νοσοκομείο έχει υπόγειες αίθουσες επιχειρήσεων. Ο Αλάμεχ είπε ότι το νοσοκομείο εκκενωνόταν σε αναμονή των επιθέσεων.

Λίγο αργότερα, το Ισραήλ εξέδωσε μια σειρά προειδοποιήσεων προς τους κατοίκους της Νταχίγια, ότι θα αρχίσει να χτυπά κτίρια στην περιοχή και ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν.

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah’s bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.” Listen to IDF Spox.… pic.twitter.com/SjMZQpKqoJ — Israel Defense Forces (@IDF) October 21, 2024



Οι αεροπορικές επιδρομές άρχισαν περίπου μία ώρα αργότερα, με ισχυρές εκρήξεις να ακούγονται σε όλη την περιοχή της Βηρυτού. Μια από τις επιθέσεις χτύπησε μπροστά στην είσοδο του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ραφίκ Χαρίρι, του μεγαλύτερου δημόσιου νοσοκομείου του Λιβάνου. Τουλάχιστον 13 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν και 57 τραυματίστηκαν από την επίθεση, ενώ το νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές από την έκρηξη.

Gece İsrail hava saldırılarının hedefi olan Refik Hariri Hastanesi’nin hemen bitişiğindeki bölgede bir çok bina yerle bir oldu. Saldırıda 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı duyurulmuştu. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. pic.twitter.com/ZPtwpdCWg3 — Faruk Hanedar (@farukhanedar) October 22, 2024



Παρά την επίθεση, οι δραστηριότητες του νοσοκομείου συνεχίστηκαν κανονικά και δεχόταν τους τραυματίες από τις επιθέσεις της Δευτέρας. Υπήρξαν φόβοι ότι τα νοσοκομεία θα χτυπηθούν στην ευρύτερη περιοχή της Βηρυτού μετά τις ισραηλινές κατηγορίες, οι οποίες αντηχούσαν παρόμοιες αξιώσεις στη Γάζα, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι η Χαμάς εκτελεί στρατιωτικές επιχειρήσεις από νοσοκομειακά κτίρια.

🚨 BREAKING: Reports from Beirut indicate an Israeli airstrike landed near Rafik Hariri University Hospital, the city’s principal medical facility. 📌#Beirut, Lebanon While the hospital itself wasn’t directly hit, the proximity of the strike has raised concerns over the safety… pic.twitter.com/xrS9I6N3ZO — Black template (@black_template) October 21, 2024



Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νύχτα που η Βηρυτός υπήρξε στόχος βαρέων βομβαρδισμών, με το Ισραήλ να εκτελεί περισσότερες από 15 αεροπορικές επιδρομές σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ την προηγούμενη νύχτα.

Στο στόχαστρο του Ισραήλ η Al-Qard Al-Hasan

Το βράδυ της Κυριακής, τουλάχιστον 15 υποκαταστήματα της Al-Qard Al-Hasan δέχθηκαν επιθέσεις σε νότια προάστια της Βηρυτού, στα νότια του Λιβάνου και στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα, όπου η Χεζμπολάχ έχει ισχυρή παρουσία. Μια από τις επιθέσεις κατέστρεψε ένα κτίριο εννέα ορόφων στη Βηρυτό, όπου στεγάζονταν ένα από τα υποκαταστήματα.

Η ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης πριν από τις επιθέσεις, και δεν αναφέρθηκαν θάνατοι.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντράι, δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ αποθηκεύει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στα υποκαταστήματα της Al-Qard Al-Hasan, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αγορά όπλων και την πληρωμή μαχητών.

نحن لن نستهدف #مستشفى_الساحل لكننا نناشد الحكومة اللبنانية ومؤسسات الحكم اللبنانية والمنظمات الدولية بإعادة الأموال التي سُرقت من مواطني لبنان إليهم. نحن لن نسمح لحزب الله باستخدام هذه الاموال لأغراضه الإرهابية. لذلك، هناك طائرات لسلاح الجو تستطلع المجمع حاليًا وستواصل متابعته.… pic.twitter.com/uRNUBN33o1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2024



Η Al-Qard Al-Hasan, που ιδρύθηκε το 1983, αυτοχαρακτηρίζεται ως φιλανθρωπική οργάνωση που παρέχει δάνεια σύμφωνα με τις ισλαμικές αρχές που απαγορεύουν τους τόκους. Διαθέτει περισσότερα από 30 υποκαταστήματα σε όλο τον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων 15 σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της κεντρικής Βηρυτού και των προαστίων της. Η οργάνωση λειτουργεί με άδεια που έχει παραχωρηθεί από την λιβανέζικη κυβέρνηση.

Ο πρώην αρχηγός της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 27 Σεπτεμβρίου, είχε αναφερθεί πολλές φορές στην Al-Qard Al-Hasan. Το 2020, αφότου χάκερ δημοσίευσαν τα ονόματα των πελατών της, ο Νασράλα δήλωσε ότι ο στόχος ήταν να τρομάξουν τους πελάτες της και να καταρρεύσει η σιιτική οργάνωση. Έτσι, προέτρεψε τους υποστηρικτές της Χεζμπολάχ να καταθέσουν τα χρήματα που είχαν στο σπίτι τους στην Al-Qard Al-Hasan.

The Israeli military conducted a wave of airstrikes across Lebanon on Sunday, targeting branches of Al-Qard al-Hasan, a financial association associated with the militant group Hezbollah. Casualties from the attack were not immediately known. https://t.co/vWDLkQPuuD pic.twitter.com/RXJrGZb6Gn — The New York Times (@nytimes) October 21, 2024



Πολλοί πελάτες της Al-Qard Al-Hasan είναι πολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με τη Χεζμπολάχ. Η οργάνωση, στην οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία, λειτουργεί εδώ και καιρό ως εναλλακτική λύση στις τράπεζες της Λιβάνου, οι οποίες έχουν επιβάλει περιορισμούς στους πελάτες από την αρχή της σοβαρής χρηματοοικονομικής κρίσης του 2019.

Ο Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι το Ισραήλ σχεδιάζει περαιτέρω επιθέσεις κατά της Al-Qard Al-Hasan.

Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν χρηματοδοτεί τη Χεζμπολάχ στέλνοντας μετρητά και χρυσό στην ιρανική πρεσβεία στη Βηρυτό, χωρίς όμως να παρουσιάσει αποδείξεις.

Νεκρός ο «ταμίας» της Χεζμπολάχ στη Συρία

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα την εξόντωση του διοικητή που ήταν υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ στη Συρία.

Ο διοικητής, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, ηγείτο της «Μονάδας 4400» της Χεζμπολάχ, η οποία είναι «υπεύθυνη για τις μεταφορές και το ύψος των κεφαλαίων» προς την οργάνωση μέσω των πωλήσεων πετρελαίου από την Τεχεράνη, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι.

Breaking 🚨 The Lebanese Hezbollah militia’s armament official, Ali Hassan Gharib, along with the commander of the newly established Unit 4400, was killed in an attack on their vehicle in the Mazzeh neighborhood of Damascus this afternoon. pic.twitter.com/8vQfqjbegl — Islam (@IslamAQFJ) October 21, 2024

Η Μονάδα 4400 είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου στη Συρία, το οποίο στη συνέχεια πωλείται στον Λίβανο. Η αξία αυτών των συναλλαγών υπολογίζεται σε «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια», σύμφωνα με τον Χαγκάρι.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε τον θάνατο δύο ατόμων σε επίθεση που αποδίδεται στο Ισραήλ και στόχευε αυτοκίνητο στη Δαμασκό. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι η επίθεση στόχευσε έναν μη Σύριο άνδρα που οδηγούσε σε γειτονιά όπου γινόταν μνημόσυνο για τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Γάζα.