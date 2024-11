Λίβανος: Πέντε κυανόκρανοι του ΟΗΕ και τρεις Λιβανέζοι στρατιώτες τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα στη Σιδώνα – ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα με στόχο το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν σήμερα στην είσοδο της Σιδώνας, στον νότιο Λίβανο, κατά το οποίο τραυματίστηκαν πέντε κυανόκρανοι, σύμφωνα με την UNIFIL, καθώς και τρεις Λιβανέζοι στρατιώτες.

Το πλήγμα “του Ισραηλινού εχθρού είχε στόχο ένα αυτοκίνητο και προκάλεσε τον θάνατο τριών επιβαινόντων”, διευκρίνισε σε μια ανακοίνωση ο στρατός.

Σημειώθηκε “κατά τη διέλευση μιας φάλαγγας οχημάτων της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) σε οδόφραγμα του στρατού”, που ελέγχει τη βόρεια είσοδο της Σιδώνας, διευκρίνισε.

Σε μια ανακοίνωση, η UNIFIL διευκρίνισε πως πέντε κυανόκρανοι “τραυματίστηκαν ελαφρά”.

🇮🇱🇱🇧🇺🇳

While UNIFIL vehicles were passing by, Israel shot at a vehicle with a drone near the Saida checkpoint.

Local sources report that there are light casualties in the UNIFIL convoy.#UN #Israel #Lebanon pic.twitter.com/IuH1U9DgCy

