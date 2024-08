Λίβανος: Ουρές στο αεροδρόμιο της Βηρυτού – Πολλοί προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα φοβούμενοι τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Σημαντικές καθυστερήσεις και μεγάλος συνωστισμός παρατηρούνται στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, καθώς πολίτες προσπαθούν να εγκαταλείψουν τον Λίβανο εν μέσω φόβων για πιθανή κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η εφημερίδα «Jerusalem Post» μετέδωσε πληροφορίες που υποδηλώνουν επικείμενο χτύπημα κατά του Ισραήλ από πολλαπλά μέτωπα.

Πολλοί αναχωρούντες εκφράζουν τον φόβο για έναν πλήρη πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, με ακυρώσεις πτήσεων να σημειώνονται διαρκώς στο αεροδρόμιο της Βηρυτού. Σύμφωνα με τη «Jerusalem Post», που επικαλείται πηγές ισραηλινών αξιωματούχων και αναφορές του Bloomberg, αναμένεται άμεση και συντονισμένη επίθεση στο Ισραήλ.

With a number of countries urging their citizens to leave Lebanon in light of the current security situations, travelers waited in long lines at Beirut international airport, some after cutting summer holidays short, as airlines have canceled flights and fears have grown of… pic.twitter.com/Cv0A1xtBxp

Η ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης είναι εμφανής στους επιβάτες, που περιμένουν ώρες στο αεροδρόμιο. «Δεν σκόπευα να φύγω. Ήθελα να περάσω το καλοκαίρι στον Λίβανο πριν επιστρέψω στη Γαλλία για δουλειά», δήλωσε η Ζοέλ Σφέιρ, η οποία αναγκάστηκε να κλείσει νέο εισιτήριο λόγω ακύρωσης της πτήσης της.

🚨Beirut: In the shadow of the world’s warnings: this is what the congestion at the airport in Beirut looks like today – the Lebanese are not taking risks and fleeing R/T @sapirlipkin pic.twitter.com/ctZh380h6r

Η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη στις 31 Ιουλίου, και το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, που οδήγησε στον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ, αύξησαν την ένταση στην περιοχή. Πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως η Lufthansa και η Air France, ανέστειλαν τα δρομολόγιά τους από και προς τη Βηρυτό.

Παράλληλα, χώρες όπως η Σουηδία, οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία έχουν προτρέψει τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο το συντομότερο δυνατόν, λόγω των απειλών για αντίποινα κατά του Ισραήλ.

🚨 BREAKING

Flights being cancelled out of Lebanon as chaos breaks out at Beirut airport.

Israeli jets are circling Southern Lebanon.

Shit is about to go down. pic.twitter.com/M8Vbltlham

— Jake Rattlesnake (@jakerattlesnk) July 28, 2024