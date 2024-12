Λίβανος: Ο πρωθυπουργός Μικάτι καλεί «να επιστρέψουν» οι πρόσφυγες στη Συρία

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι υποστήριξε το Σάββατο (14/12) ότι «η καλύτερη λύση» είναι οι Σύροι πρόσφυγες που κατέφυγαν στη χώρα του να επιστρέψουν πλέον στα σπίτια τους μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Ο πόλεμος στη Συρία είχε ως συνέπεια ο Λίβανος να φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων ανά κάτοικο στον κόσμο», είπε ο κ. Μικάτι στη Ρώμη, κατά τη διάρκεια ετήσιας πολιτικής εκδήλωσης που οργανώνει το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας (Fratelli d’Italia, FdI) στο οποίο ανήκει η πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι.

«Η πίεση στους πόρους μας είναι μεγάλη, επιδεινώνει τα υπάρχοντα οικονομικά προβλήματα και οδηγεί σε σκληρό ανταγωνισμό για τις θέσεις εργασίας και τις υπηρεσίες», συνέχισε.

«Σήμερα, μετά την πολιτική μεταμόρφωση στη Συρία, η καλύτερη λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι οι Σύροι να επιστρέψουν στη χώρα τους», πρόσθεσε.

