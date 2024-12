The Voice: Τα battles συνεχίζονται – Δεν έκρυψε τη συγκίνησή της η Έλενα Παπαρίζου

Νέο επεισόδιο «The Voice» το βράδυ του Σαββάτου (14/12) και τα battles μεταξύ των διαγωνιζόμενων για ένα εισιτήριο στην επόμενη φάση συνεχίζονται.

Αυτή τη φορά ήταν η σειρά της ομάδας της Έλενας Παπαρίζου, που κλήθηκε να λύσει έναν δύσκολο γρίφο και να επιλέξει μεταξύ της Angel και της Έλενας.

«Είναι νέες ταλαντούχες και οι δύο ελπίζουν σε πρόκριση στην επόμενη φάση», είπε στην εισαγωγή του ο Γιώργος Καπουτζίδης με το τραγούδι Free Your Mind να είναι το κομμάτι με το οποίο διαγωνίστηκε η Angel και το Before He Cheats το κομμάτι που τραγούδησε η Έλενα.

Με το τέλος της αναμέτρησης, η Έλενα Παπαρίζου δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της ενώ η επιλογή για το άτομο με το οποίο θα προχωρούσε στην επόμενη φάση ήταν πολύ δύσκολη, όπως φάνηκε τουλάχιστον με τη ατμόσφαιρα να είναι συναισθηματικά φορτισμένη. «Είμαι πολύ περήφανη και για τις δύο. Η επιλογή είναι δύσκολη γιατί είναι πολύ καλές και οι δύο», τόνισε η Έλενα Παπαρίζου, που έφυγε για λίγο από το πλατό προκειμένου να αποφασίσει.

Τελικά, η Έλενα Παπαρίζου επέλεξε την Έλενα για να συνεχίσει στην επόμενη φάση.

Δείτε σχετικό βίντεο