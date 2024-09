Λίβανος: Η λαμπερή CEO της εταιρείας «φάντασμα» που έφτιαξε τους βομβητές της Χεζμπολάχ – Ειδικότητά της η «διαχείριση καταστροφών»

Η πυροδότηση χιλιάδων βομβητών με στόχο τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο άφησε πίσω της μια μυστηριώδη διαδρομή από την Ταϊβάν μέχρι την Ουγγαρία, ενώ αύξησε τις ανησυχίες για άλλον έναν πλήρους κλίμακας πόλεμο στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στην υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση και το Ισραήλ.

Η Μοσάντ, η υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, που έχει μακρά ιστορία διενέργειας σύνθετων επιθέσεων σε ξένο έδαφος, φέρεται να τοποθέτησε εκρηκτικά μέσα στους βομβητές που εισήγαγε η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ, μήνες πριν από τις χθεσινές πυροδοτήσεις, οι οποίες σκότωσαν τουλάχιστον 12 ανθρώπους χθες, όπως δήλωσαν υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας του Λιβάνου και μία άλλη πηγή στο Reuters.

Η επιχείρηση ήταν μια άνευ προηγουμένου παραβίαση ασφαλείας της Χεζμπολάχ που είχε αποτέλεσμα χιλιάδες βομβητές να εκραγούν σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, τραυματίζοντας σχεδόν 3.000 ανθρώπους, περιλαμβανομένων πολλών μαχητών της οργάνωσης και του πρεσβευτή του Ιράν στη Βηρυτό. Και το μπαράζ των εκρήξεων συνεχίστηκε σήμερα, με την ανατίναξη φορητών ασυρμάτων που κρατούσαν μέλη της Χεζμπολάχ, και μάλιστα στις κηδείες συντρόφων τους από τις χθεσινές επιθέσεις.

Η πηγή ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε πως οι βομβητές ήταν από την Gold Apollο με έδρα την Ταϊβάν, ωστόσο η εταιρία ανέφερε σε δήλωσή της πως δεν ήταν αυτή που κατασκεύασε τις συσκευές. Ανέφερε πως κατασκευάστηκαν από μια εταιρία με την ονομασία BAC, η οποία έχει έδρα την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας και διαθέτει άδεια για να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα της.

Ενώ ο πόλεμος στη Γάζα είναι το κύριο σημείο όπου εστιάζει το Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από ενόπλους της Χαμάς, οι εχθροπραξίες κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο έχουν πυροδοτήσει φόβους για περιφερειακή σύγκρουση που θα μπορούσε να εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

“Η Χεζμπολάχ θέλει να αποφύγει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Εξακολουθεί να θέλει να αποφύγει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Όμως δεδομένης της κλίμακας, του αντίκτυπου στις οικογένειες, στους πολίτες, θα υπάρξει πίεση για ισχυρότερη απάντηση”, δήλωσε ο Μοχάναντ Χάγκε Άλι του Carnegie Middle East Center.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της πως “η αντίσταση θα συνεχίσει σήμερα, όπως και οποιαδήποτε άλλη μέρα, τις επιχειρήσεις της για να υποστηρίξει τη Γάζα, τον λαό της και την αντίστασή του που είναι ένας διακριτός δρόμος από τη σκληρή τιμωρία που ο εγκληματίας εχθρός (σ.σ. το Ισραήλ) οφείλει να περιμένει ως απάντηση στη σφαγή που έκανε την Τρίτη”.

Η υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε πως η οργάνωση είχε παραγγείλει 5.000 βομβητές από την Gold Apollo, οι οποίοι όπως λένε αρκετές πηγές εισήχθησαν στη χώρα νωρίτερα φέτος. Ο ιδρυτής της Gold Apollo Χσου Τσινγκ-Κουάνγκ δήλωσε πως οι βομβητές που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατασκευάστηκαν από μια εταιρία στην Ευρώπη που η Gold Apollo κατονόμασε σε μια ανακοίνωση ως BAC.

“Το προϊόν δεν ήταν δικό μας. Είχε μόνο το δικό μας εμπορικό σήμα πάνω”, δήλωσε σήμερα ο Χσου στους δημοσιογράφους στα γραφεία της εταιρίας στην πόλη Νέα Ταϊπέι της βόρειας Ταϊβάν.

Η δηλωμένη διεύθυνση της BAC Consulting στη Βουδαπέστη είναι ένα κτίριο σε δρόμο προαστίου στο οποίο υπάρχουν κυρίως κατοικίες. Η επωνυμία της εταιρίας αναγράφεται σε μια κόλλα A4 κολλημένη στη γυάλινη πόρτα του κτιρίου.

