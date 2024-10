Λίβανος: Αποκαλυπτικά βίντεο από τα υπόγεια του νοσοκομείου που φέρεται ως «θησαυροφυλάκιο» της Χεζμπολάχ – «Σταματήστε τους θεατρινισμούς» λέει το Ισραήλ

Ο στρατός του Ισραήλ ισχυρίζεται ότι εντόπισε ένα «θησαυροφυλάκιο» της Χεζμπολάχ, γεμάτο με «μετρητά και χρυσό», κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σαχέλ στη νότια Βηρυτό, στον Λίβανο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου των IDF, Ντανιέλ Χαγκάρι, πράκτορες του ισραηλινού στρατού ανακάλυψαν το σημείο κάτω από το νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ντάχιγια, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Παρόλο που δεν δόθηκαν αποδεικτικά στοιχεία, οι ισχυρισμοί αυτοί προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της διοίκησης του νοσοκομείου, που χθες, Τρίτη, προσκάλεσε δημοσιογράφους για μια ξενάγηση στους χώρους του νοσοκομείου, προσπαθώντας να διαψεύσει τους ισχυρισμούς.

Sahel Hospital opened its doors to hundreds of journalists, following Israeli accusations that Hezbollah was storing “hundreds of millions” inside.



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ισραηλινού στρατού, στο καταφύγιο υπάρχουν περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και χρυσό.

Dr. Halimah El Annan has been working at Sahel Hospital since 1985. The hospital is like her second home.

She says it’s a private foundation, and is not associated with Hezbollah, Amal or another party. pic.twitter.com/KBdLdaaUnv

— Hanna Davis (@hannadavis341) October 22, 2024