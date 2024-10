Λίβανος: 11 νεκροί και 48 τραυματίες από το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 48 τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες της Βηρυτού απόψε, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Το υπουργείο σημείωσε ότι πρόκειται για έναν «πρώτο απολογισμό», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί.

Η επίθεση αυτή έγινε στην καρδιά της λιβανέζικης πρωτεύουσας, που σπανίως πλήττεται αφότου ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επικεντρώνεται κυρίως στα νότια προάστια της Βηρυτού, το προπύργιο της σιιτικής οργάνωσης.

Το πλήγμα στις συνοικίες Ρας αλ Νάμπεχ και Νουέιρι είναι το τρίτο στην πρωτεύουσα από τις 23 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στις λιβανέζικες υπηρεσίες ασφαλείας, το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο «τουλάχιστον» ένα στέλεχος της Χεζμπολάχ.

Μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι άκουσε τρεις εκρήξεις και είδε πυκνό μαύρο καπνό να απλώνεται πάνω από την πόλη.

The Israeli occupation just bombed an entire residential building between Noweiri and Ras al Naba’a n Beirut to the ground Many casualties reported. pic.twitter.com/50g5JSXssj — Hussein (@EyesOnSouth1) October 10, 2024

Israeli 🇮🇱 drone airstrike targeted a residential building in Beirut within walking distance from downtown, Lebanon 🇱🇧 Some reports suggest the target is Khatam Al Anbiyaa in Basta, a traditional working-class neighbourhood close to the centre of Beirut, full of unique… https://t.co/uYNPwSFUDy pic.twitter.com/flpkf4uknW — Saad Abedine (@SaadAbedine) October 10, 2024