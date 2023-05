Λευκός Οίκος: Η στιγμή που φορτηγό πέφτει πάνω σε μπάρες – Κρατείται ο οδηγός

Κρατείται από τις αμερικανικές αρχές ο άνδρας που οδηγούσε το φορτηγό που έπεσε πάνω σε μπάρες ασφαλείας κοντά στον Λευκό Οίκο στις ΗΠΑ το βράδυ της Δευτέρας.

Βίντεο κατέγραψε την στιγμή που το φορτηγό πέφτει επάνω στις μπάρες και ακούγεται δυνατός θόρυβος. Αρχικά το φορτηγό χτύπησε μία φορά στις μπάρες. Ο οδηγός έκανε όπισθεν, ανέβηκε και πάλι στο πεζοδρόμιο και έπεσε για δεύτερη φορά πάνω στα μεταλλικά κιγκλιδώματα.

