Λευκορωσία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκληραίνει τις κυρώσεις κατά του Μινσκ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκληραίνει τις κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας, «μέσα στις επόμενες μέρες», προσαρμόζοντας το νομικό της οπλοστάσιο ώστε να στοχεύει σε πρόσωπα και οργανισμούς που συμβάλλουν στην εισροή χιλιάδων μεταναστών στα πολωνικά σύνορα, μια ενορχηστρωμένη μεταναστευτική κρίση σύμφωνα με τους Δυτικούς από τη Λευκορωσία, όπως δήλωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ο Ζοζέπ Μπορέλ είπε ότι συμφωνήθηκε να διευρυνθούν οι κυρώσεις κατά του καθεστώτος της Λευκορωσίας. Πρόκειται για το πέμπτο πακέτο κυρώσεων, όπως είπε, το οποίο θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. «Συμφωνήσαμε για την υιοθέτηση ενός νέου πακέτου κυρώσεων (…). Αυτό θα οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες», είπε συγκεκριμένα ο Μπορέλ και πρόσθεσε ότι αυτές οι κυρώσεις θα θίξουν έναν «σημαντικό αριθμό ανθρώπων» και οντοτήτων, είπε, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό ή την ταυτότητά τους.

The #Lukashenka regime decided to unilaterally suspend participation of Belarus in #EaP

Today’s empty chair at the #EasternPartnership meeting of foreign ministers stands for the EU’s continued firm commitment to support the people of Belarus. pic.twitter.com/41O7Bk39SG

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 15, 2021