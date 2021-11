Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το GQ τον επέλεξε ως αθλητή της χρονιάς

Άλλη μία διάκριση, που ξεπερνά τα αθλητικά όρια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς ένα από τα παλαιότερα (ιδρύθηκε το 1931) και μεγαλύτερα περιοδικά των ΗΠΑ, το «GQ» τον ανέδειξε ως τον αθλητή της χρονιάς που πέρασε.

Όπως αναφέρει το ίδιο το περιοδικό, στο πλαίσιο της 26ης έκδοσης των βραβείων για τους Άνδρες της χρονιάς, η λογική ήταν διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια, καθώς κριτήριο ήταν να εντοπιστούν οι προσωπικότητες που είχαν τη μεγαλύτερη και πιο ηρωική επιρροή μέσα στο 2021 και τελικά επιβραβεύθηκε η «γενναιότητα».

«Στην πραγματικότητα, πιστεύουμε ότι η γενναιότητα είναι το πιο σημαντικό και επίκαιρο πλεονέκτημα αυτής της εποχής και αποκαλούμε το 2021, ως το “Έτος των Γενναίων”. Έτσι, ψάξαμε σε όλη την κουλτούρα για ανθρώπους που ενσαρκώνουν το πνεύμα της γενναιότητας, ξεκινώντας από τα τρία αστέρια του εξωφύλλου που ανακοινώνουμε εδώ», αναφέρει το περιοδικό στο σάιτ του.

«Ο Αντετοκούνμπο δεν θέλει να είναι το νέο πρόσωπο του NBA, αλλά πιθανότατα δεν μπορεί να το εμποδίσει να συμβεί ούτως ή άλλως – λόγω της εμπνευσμένης ιστορίας της ζωής του, της ασυναγώνιστης αποφασιστικότητας στον ανταγωνισμό, του προγενέστερου χαρίσματος και αυτής της εντυπωσιακής απόδοσης στα playoffs του ΝΒΑ. Το ότι δεν θέλει να γίνει το πρόσωπο του ΝΒΑ σημαίνει ότι ο Γιάννης συνήθως δεν κάνει πράγματα όπως εξώφυλλα περιοδικών, φωτογραφήσεις μόδας ή προσωπικές συνεντεύξεις με δημοσιογράφους, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε η εξαίρεση», αναφέρεται στο περιοδικό.

Introducing #GQMOTY 2021: musician of the year @LilNasX, athlete of the year @Giannis_An34, and superhero of the year @TomHolland1996 https://t.co/YZuUpUzofm pic.twitter.com/Z1MWo5sq6i

— GQ Magazine (@GQMagazine) November 15, 2021