Ο Πίπεν αποθεώνει τον Αντετοκούνμπο: Αντιμετώπισε κάθε πρόκληση

Ο Σκότι Πίπεν αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν έχει ξεφύγει από τίποτα. Στην πραγματικότητα, αντιμετώπισε κάθε πρόκληση που του έχει τεθεί», είπε χαρακτηριστικά ο 56χρονος Αμερικανός πρώην μπασκετμπολίστας, ο οποίος στην διάρκεια της καριέρας του κατέκτησε με τους Σικάγο Μπουλς, έξι πρωταθλήματα ΝΒΑ (1991,1992,1993,1996,1997,1998).

«Πάντα θαύμαζα τον τρόπο που έπαιζε ο Γιάννης, την πρόοδο που έκανε χρόνο με τον χρόνο και το γεγονός ότι δεν φοβάται να τον ταπεινώσουν. Τον είδαμε να σουτάρει τρίποντα airball, είδαμε ομάδες να τον αναγκάζουν να σουτάρει τρίποντα. Έχει δουλέψει όμως πραγματικά. Οι ομάδες άρχισαν να τον σταματάνε με φάουλ», πρόσθεσε ο Πίπεν, ενώ υποστήριξε ότι ο σταρ των 76ers, Μπεν Σίμονς, θα έπρεπε να «πάρει μια σελίδα» από το βιβλίο του Γιάννη Αντετοκούνμπο. «Για να είναι κυρίαρχος, θα χρειαστεί να παίζει έτσι», είπε.

“Ben Simmons has to take a page out of [Giannis Antetokounmpo’s] book.”

Scottie Pippen shares how much he admires the Greek Freak for persevering through adversity.

