Λάρνακα: Αναχώρησε το πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα – Μεταφέρει 200 τόνους

Αναχώρησε στις 08:40 από το λιμάνι της Λάρνακας το ισπανικό πλοίο Open Arms, της Οργάνωσης World Central Kitchen που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στον δοκιμαζόμενο άμαχο πληθυσμό στη Γάζα στο πλαίσιο της επιχείρησης “Αμάλθεια”.

Το φορτίο έχει ήδη ελεγχθεί από τους Ισραηλινούς απεσταλμένους στην Κύπρο. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν έως και δύο 24ωρα, μέχρι το πλοίο με την ανθρωπιστική βοήθεια προσεγγίσει τις ακτές της Λωρίδας της Γάζας.

Το πλοίο μεταφέρει 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας και εγκαινιάζει το θαλάσσιο διάδρομο της Κύπρου. Όπως μεταδίδουν κυπριακά μέσα ενημέρωσης ο λόγος που καθυστέρησε ο απόπλους του πλοίου είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η πλατφόρμα που ετοιμάζουν οι ΗΠΑ.

O παλαιστινιακός θύλακας πλήττεται από λιμό με την εικόνα να είναι δραματική λόγω των ισραηλινών επιθέσεων και των περιορισμών.

Σύμφωνα με την Λευκωσία, ήδη η Κυπριακή Δημοκρατία προετοιμάζεται για το επόμενο στάδιο, με αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από δεύτερο πλοίο. Στόχος του θαλάσσιου διαδρόμου είναι να υπάρχει συνεχής ροή βοήθειας κάθε είδους για τους άμαχους, η οποία θα φθάνει στη Κύπρο με πλοία και αεροσκάφη από διάφορες χώρες και μετά από τους ελέγχους θα κατευθύνεται στη Γάζα.

«Ο θαλάσσιος διάδρομος μπορεί να κάνει τη διαφορά υπέρ του Παλαιστιανιακου λαού» είχε δηλώσει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλας Φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια της επίσκεψή της στην Κύπρο. «Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι φρικτή και στεκόμαστε δίπλα από τους αμάχους, γι’ αυτό η ΕΕ χρηματοδοτεί μία τεράστια προσπάθεια για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας», τόνισε η κα Φον ντερ Λάιεν σημειώνοντας ότι η Κύπρος υπήρξε πάντοτε γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής και χάρη στην πρωτοβουλία Αμάλθεια αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ο ρόλος της.

WCK-provided aid has set sail for Gaza on the @openarms_fund boat. We dispatched almost 200 tons of food—rice, flour, legumes, canned veggies & proteins. Alongside the @UAEAid & @CyprusMFA, our Relief Team is working to send as many aid boats as possible.#ChefsForThePeople pic.twitter.com/oypXF8WbDH

— World Central Kitchen (@WCKitchen) March 12, 2024