Κύπρια βουλευτής ευχήθηκε για την 28η Οκτωβρίου με εικόνα τεχνητής νοημοσύνης – Αντιδράσεις στα social media

Έντονες αντιδράσεις στα social media έχει προκαλέσει η ανάρτηση της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η Κύπρια βουλευτής επέλεξε να ευχηθεί «χρόνια πολλά» χρησιμοποιώντας την φωτογραφία ενός «παιδιού» να κρατάει την ελληνική σημαία, φτιαγμένη με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Το υποτιθέμενο «αγοράκι» έχει παραμορφωμένα δάχτυλα και πρόσωπο, ενώ η ελληνική σημαία φαίνεται να έχει μόνο τρεις ρίγες.

«Αθάνατο Ελληνικό πνεύμα! Χρόνια πολλά Ελλάδα! Χρόνια πολλά στον απανταχού Ελληνισμό!» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας η βουλευτής από την Κύπρο.

Η ανάρτησή της δεν έμεινε ασχολίαστη από τους χρήστες του Χ, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα για την επιλογή της να χρησιμοποιήσει την συγκεκριμένη φωτογραφία. Η ίδια η βουλευτής τελικά έσβησε την ανάρτησή της.

«Για όνομα», «ο Χριστός και η Παναγία!», «γιατί να χρησιμοποιήσεις εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη; Ψάξε στο Google. Δεν υπάρχουν σχόλια για το πόσο ντροπιαστικό είναι αυτό», ήταν μερικά από τα σχόλια που έγραψαν χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Why even use an AI generated image? Just Google an actual one.

This is embarrassing beyond words.

— Ματζίμας (@Kalamarosoupa) October 29, 2023