«Κρατήστε τα στο έδαφος»: Σε διαμαρτυρία για τα ορυκτά καύσιμα στο Νταβός η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και περίπου 30 ακόμη ακτιβιστές αψήφησαν τις θερμοκρασίες υπό από το μηδέν και πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στο Νταβός, κάνοντας παράλληλα έκκληση για κλιματική δικαιοσύνη καθώς το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ολοκληρώνει τις εργασίες του.

Οι διαδηλωτές φώναζαν: «Τι θέλουμε; Κλιματική δικαιοσύνη. Πότε τη θέλουμε; Τώρα» και «Τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να καταργηθούν» ενώ η Γκρέτα Τούνμπεργκ κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε «Κρατήστε τα στο έδαφος».

Η Τούνμπεργκ, που προσήχθη από την αστυνομία στη Γερμανία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στη διάρκεια διαδήλωσης εναντίον της επέκτασης ενός λιγνιτωρυχείου, βρέθηκε στο Νταβός έπειτα από μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης χθες, Πέμπτη, με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας.

Η 20χρονη Σουηδή ακτιβίστρια επέμεινε στη θέση της κατά της ανάπτυξης νέων πεδίων πετρελαίου, αερίου και άνθρακα στην εκδήλωση, στο περιθώριο της διάσκεψης.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της IEA Φατίχ Μπιρόλ, η υπηρεσία του οποίου κάνει συστάσεις πολιτικής, δήλωσε πως οι νέες επενδύσεις σε περιοχές με κοιτάσματα πετρελαίου θα χρειαστούν χρόνια για να καταστούν λειτουργικές. Θα είναι πολύ αργά για να απαλύνουν τις ενεργειακές ελλείψεις, όμως θα συμβάλουν στην κλιματική κρίση. Επαίνεσε τις προσπάθειες της Γκρέτα Τούνμπεργκ και την ευχαρίστησε για την πρόσκληση να μιλήσει με ακτιβιστές.

Στη σημερινή διαδήλωση η Βανέσα Νακάτε από την Ουγκάντα, η οποία συμμετείχε επίσης στη συζήτηση με τον Μπιρόλ, είπε πως οι ηγέτες πρέπει να ακούνε την επιστήμη και να σταματήσουν κάθε επένδυση στον άνθρακα, το πετρέλαιο και το αέριο. «Η IEA κατέστησε πολύ σαφές πως δεν μπορούμε να έχουμε οποιεσδήποτε νέες επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα αν είναι να ζήσουμε με παγκόσμιες θερμοκρασίες [αύξησης της παγκόσμιας υπερθέρμανσης] κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου», είπε στο πλήθος.

Climate strike week 231, in Davos outside the World Economic Forum where those most responsible for the climate crisis meet. We’ve written a letter to fossil fuel CEO’s demanding no new fossil fuels. You can sign it too: https://t.co/vsr048rHuo#FridaysForFuture #ClimateStrike pic.twitter.com/nP02hpiZh3

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2023