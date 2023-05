Κόσοβο: Συγκρούσεις Σέρβων με τη διεθνή ειρηνευτική δύναμη KFOR – Δύο διαδηλωτές τραυματίστηκαν από πυρά

Κλιμακώνεται η ένταση στο βόρειο Κόσοβο και στην πόλη Ζβέτσαν σημειώθηκε συμπλοκή της μονάδας καταστολής διαδηλώσεων της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης KFOR με Σέρβους διαδηλωτές.

Οι άνδρες της KFOR προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν θωρακισμένο όχημα της αστυνομίας του Κοσόβου, που πλέον αποτελείται μόνον από Αλβανούς, που βρέθηκε υπό τον κλοιό διαδηλωτών μπροστά από το δημαρχείο της πόλης κι έτσι ξέσπασε η σύγκρουση. Η KFOR έκανε χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Οι διαδηλωτές απάντησαν πετώντας πέτρες και άλλα αντικείμενα ενώ πυρπόλησαν και όχημα της αστυνομίας του Κοσόβου. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τραυματίες ξεπερνούν τους 50.

More than 53 people were injured at today’s protests in Kosovo town of Zvecan, according to @BalkanInsight reports. Three of the them are still hospitalised, including one with life-threatening gunshot wounds. KFOR earlier said 11 soldiers were injured. pic.twitter.com/rAozfAd4Ji

— Marija Ristić (@Marien__R) May 29, 2023