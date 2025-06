«Κόλαση» στο Λος Άντζελες: Καταφθάνουν στρατεύματα της Εθνοφρουράς μετά τις διαδηλώσεις κατά των συλλήψεων μεταναστών

Πύρινα οδοφράγματα, καμένα αυτοκίνητα, σπασμένες βιτρίνες, πέτρες, ξύλα και άλλα πρόχειρα πολεμοφόδια συνθέτουν το σκηνικό στο Λος Άντζελες, τη δεύτερη μέρα ταραχών και επεισοδίων, με αφορμή τις επιχειρήσεις της ειδικής υπηρεσίας μετανάστευσης για τη σύλληψη παράνομων μεταναστών.

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις και βύθισαν στο χάος ολόκληρη την πόλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για ανίκανο κυβερνήτη και δήμαρχο, πληρωμένους ταραξίες και στέλνει στην Πόλη των Αγγέλων 2.000 άνδρες της εθνοφρουράς για να επιβάλλουν την τάξη.

Μάλιστα όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, στρατεύματα της εθνοφρουράς άρχισαν ήδη να φτάνουν στο Λος Άντζελες νωρίς την Κυριακή, έπειτα από την εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, ενάντια στις επιθυμίες του κυβερνήτη της πολιτείας.

Όπως μεταδίδει η Washington Post, τα μέλη της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ που κατέκλυσαν το Λος Άντζελες προέρχονται από την 79η Ταξιαρχία Πεζικού, που θεωρείται η μεγαλύτερη μονάδα στην Καλιφόρνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε χρήση νομικού πλαισίου για να παρακάμψει τον Κυβερνήτη της Πολιτείας Γκάβιν Νιούσομ, ευχαρίστησε τα μέλη της εθνοφρουράς για την δουλειά τους, πριν καν φτάσουν στην περιοχή, ενώ ανακοίνωσε την απαγόρευση της χρήσης μάσκας από τους διαδηλωτές.

National Guard Arrived in Los Angeles

Military vehicles and soldiers from the National Guards were recently seen in Los Angeles.

It shows videos from AP and Retuers, as described by ABC News and the New York Post, among others.

It comes after Donald Trump has used a special… pic.twitter.com/wiaievglcC

— benny 🇩🇰 🇫🇴 🇬🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@benny0692698414) June 8, 2025