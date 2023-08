Κίνα: Τουλάχιστον 29 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες και 16 αγνοούμενοι – ΒΙΝΤΕΟ

Ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών στην επαρχία Χεμπέι στην Κίνα (βόρεια) έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους τουλάχιστον 29 νεκρούς, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ, μετά τις βροχές-ρεκόρ που σημειώθηκαν στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

«Από τη 10η Αυγούστου, 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των καταστροφών στην επαρχία Χεμπέι», ενώ εξακολουθούν να καταμετρώνται «16 αγνοούμενοι», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, επικαλούμενο στοιχεία των αρχών.

Τουλάχιστον 33 άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο μέλη συνεργείων έρευνας και διάσωσης, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σφοδρής καταιγίδας και των πλημμυρών που προκάλεσε στο Πεκίνο στα τέλη του περασμένου μήνα, ενημέρωσαν αυτή την εβδομάδα οι αρχές.

Άλλες τουλάχιστον 14 ανθρώπινες ζωές χάθηκαν στην επαρχία Τζιλίν (βορειοανατολικά), μετά τις καταρρακτώδεις βροχές της περασμένης εβδομάδας.

Δρόμοι σε ορισμένους τομείς της Χεμπέι παρέμεναν καλυμμένοι από τη λάσπη, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου προχθές Τετάρτη.

Κάτοικοι προσπαθούσαν να σώσουν ό,τι μπορούσαν και να καθαρίσουν τα σπίτια τους, κάποια από τα οποία υπέστησαν ζημιές.

A video circulating online shows the villagers in Zhuozhou, China, had no alternative but to defend their homes from flooding and posed a probing question to the CCP: Why is there no planned release of floodwater from the reservoirs in advance? pic.twitter.com/nfTCWXIVV0

