Κίνα: Πουλήθηκε σε δημοπρασία το ρολόι του τελευταίου αυτοκράτορα – «Ζαλίζει» το αστρονομικό ποσό

Ένα ρολόι που ανήκε στον τελευταίο αυτοκράτορα της δυναστείας Τσινγκ της Κίνας, στη ζωή του οποίου βασίστηκε η πολυβραβευμένη ταινία «Ο τελευταίος αυτοκράτορας», πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία στο Χονγκ Κονγκ.

Ένας Ασιάτης συλλέκτης, κάτοικος του Χονγκ Κονγκ, πλειοδότησε τηλεφωνικά και απέκτησε το σπάνιο ρολόι Patek Philippe του Αϊσίν Γκιόρο Που Γι, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών. Στην τιμή των 5,1 εκατ. δολαρίων που έδωσε ο συλλέκτης, δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή του οίκου.

Ο Τόμας Περάτσι, ο επικεφαλής του τμήματος ρολογιών του οίκου δημοπρασιών Phillips Asia, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι είναι το υψηλότερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για ρολόι χειρός που ανήκε σε αυτοκράτορα. Η αρχική εκτίμηση ήταν 3 εκατ. δολάρια.

Είναι μόλις το όγδοο γνωστό ρολόι Patek Philippe Reference 96 Quantieme Lune και το δώρισε ο Που Γι στον Ρώσο διερμηνέα του όταν ήταν φυλακισμένος στη Σοβιετική Ένωση.

