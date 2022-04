Κίνα: Κατέρρευσε οκταώροφο κτίριο – Αναφορές για δεκάδες παγιδευμένους

Δεκάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι ή αγνοούνται μετά την κατάρρευση ενός πολυόφωρου κτιρίου στην κεντρική Κίνα, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, κατά τη δεύτερη ημέρα των επιχειρήσεων διάσωσης.

Το οκταώροφο κτίριο κατέρρευσε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη Τσανγκσά. Στο κτίριο στεγάζονταν ένα ξενοδοχείο, διαμερίσματα και ένας κινηματογράφος.

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι έως αργά το Σάββατο (τοπική ώρα), ενώ δυνάμεις διάσωσης δεν μπορούν να προσεγγίσουν ακόμη 39 ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της πόλης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί θάνατοι. Οι δυνάμεις διάσωσης χρησιμοποιούν δισκοπρίονα για να περάσουν μέσα από τα ερείπια για να απεγκλωβίσουν επιζώντες.

«Η κατάσταση των αγνοουμένων αξιολογείται διεξοδικά», είπε ο δήμαρχος, καθώς σωστικά συνεργεία συρρέουν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις Αρχές της πόλης, πέντε άνθρωποι διασώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν πυροσβέστες να κόβουν ένα κουβάρι από μέταλλο και σκυρόδεμα, ενώ οι διασώστες φώναζαν σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουν με τους επιζώντες.

Ορισμένοι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν με φορεία σε ένα στενό δρομάκι, ενώ ανιχνευτές σκύλοι χτένιζαν την περιοχή για σημάδια ζωής.

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει ακόμα εξηγήσεις για αυτή την καταστροφή.

Ωστόσο, το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετέδωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «οι ενοικιαστές είχαν κάνει δομικές τροποποιήσεις στις εγκαταστάσεις».

Changsha apartment building 🏢 collapse: so far the casualties are unknown. pic.twitter.com/5ga54bZ0KW

Ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ διέταξε τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κομμουνιστικού Κόμματος εστάλη στο σημείο, γεγονός που μαρτυρεί τη σοβαρότητα της καταστροφής.

Αυτού του τύπου καταστροφές συμβαίνουν συχνά στην Κίνα, λόγω της κακής συμμόρφωσης με τους κανόνες ασφαλείας και μιας ορισμένης χαλαρότητας των υπηρεσιών που υποτίθεται ότι διασφαλίζουν τη σωστή εφαρμογή τους.

Breaking: an apartment building in Changsha, Hunan Province, has collapsed. Rescue work is under way. pic.twitter.com/0D3Azycvno

— Eddie Du (@Edourdooo) April 29, 2022