Εκνευρισμός της Τουρκίας με τις δηλώσεις του Τζέφρι Πάιατ – “Ατυχές αμάρτημα στη διπλωματία”

Εμφανώς ενοχλημένη εμφανίζεται η Τουρκία με τις δηλώσεις που έκανε ο απερχόμενος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Χωρίς να αναφέρεται στη συνέντευξη, αλλά ούτε και στον Πάιατ ονομαστικά, η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα έκανε μια ανάρτηση, στην οποία σημειώνει ότι η υιοθέτηση απόψεων της χώρας στην οποία φιλοξενείσαι αποτελεί “ατυχές αμάρτημα”.

“Ένα από τα ατυχή αμαρτήματα στην πρακτική της διπλωματίας λέγεται “going native” («γίνομαι γηγενής»). Συμβαίνει όταν ξεχνάς τις θέσεις της χώρας σου και υιοθετείς αυτές των οικοδεσποτών σου”, αναφέρει το αιχμηρό tweet.

One of the unfortunate sins in the practice of diplomacy is called “going native”. It happens when you forget your own country’s positions and assume those of your hosts.

— Turkish Embassy in Athens (@TC_Atina) April 30, 2022