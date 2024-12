Κίνα: Εκρήξεις σε ουρανοξύστη με πολυτελείς κατοικίες

Εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Shenzhen της νότιας Κίνας έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστη με πολυτελείς κατοικίες, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η φωτιά ξεκίνησε στο Shenzhen Bay Yuefu Phase II. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του ιατρικού προσωπικού, έφτασαν γρήγορα στο σημείο στην περιοχή Nanshan.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι μια γυναίκα έπεσε από το κτίριο -προφανώς αφού έχασε τις αισθήσεις του- και εθεάθη πεσμένη στο έδαφος σε μια σκηνή που καταγράφηκε σε βίντεο.

A powerful #explosion rocked a residence in #Shenzhen Bay’s Yuefu Phase II on Dec 11, with shockwaves reportedly felt as far as the nearby landmark #China Resources Tower. Cause and injuries remain unclear, and investigations are underway. #fire pic.twitter.com/Y9IxmdcMjD

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 11, 2024