Καντίροφ: Σήμερα θα πέσει το Azovstal – Διορία από τη Μόσχα στις ουκρανικές δυνάμεις να παραδοθούν

Aπειλές εκτόξευσε ο αρχηγός των Τσετσένων Ραμζάν Καντίροφ τονίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις σήμερα θα καταλάβουν το Azovstal στην πολιορκημένη Μαριούπολη, εκεί που οι Ουκρανοί υπερασπιστές του εργοστασίου χαλυβουργίας προβάλλουν σθεναρή αντίσταση.

“Σήμερα με τη βοήθεια του Μεγαλοδύναμου θα… καταλάβουμε πλήρως το Azovstal”, είπε σε ηχητικό μήνυμα στο κανάλι του στο Telegram ο αρχηγός της ρωσικής περιφέρειας της Τσετσενίας και σύμμαχος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι άνοιξε ένα διάδρομο για τις ουκρανικές δυνάμεις που θέλουν να δεχθούν την ρωσική πρόταση να καταθέσουν τα όπλα και να αποχωρήσουν με ασφάλεια από τo εργοστάσιο της Azovstal. Νωρίτερα η Ρωσία κάλεσε τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μισθοφόρους να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal μέχρι σήμερα το μεσημέρι ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας), αν θέλουν να ζήσουν.

Οι ουκρανικές Αρχές ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, πως τουλάχιστον 1.000 άμαχοι κρύβονται σε υπόγεια καταφύγια στο Azovstal και πρόσθεσαν πως η Ρωσία ρίχνει βαριές βόμβες στο εργοστάσιο αυτό στη Μαριούπολη.

Επίσης, νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε σήμερα δήλωση με την οποία καλεί τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μαχητές, που βρίσκονται μέσα στο εργοστάσιο, να παραδοθούν. «Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Μόσχα ζήτησε από τα στρατεύματα να αποσυρθούν από τη χαλυβουργία από τις 14:00 ως τις 16:00 (ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας) «χωρίς εξαίρεση, χωρίς όπλα και χωρίς πυρομαχικά». Επίσης, υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αυτονομιστές ανακοίνωσαν σήμερα ότι προσπαθούν να καταλάβουν με έφοδο τη χαλυβουργία και να τη θέσουν υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατόν.

Δυνάμεις αυτονομιστών, που υποστηρίζονται από τη Ρωσία, πραγματοποιούν έφοδο στο εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal στην πολιορκημένη Μαριούπολη της Ουκρανίας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλουμενο σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου των αυτονομιστών Έντουαρντ Μπασούριν.

Οι αυτονομιστές έχουν στόχο να «απελευθερώσουν» το εργοστάσιο το συντομότερο δυνατόν, δήλωσε ένας άλλος αυτονομιστής, ο Ντένις Πουσίλιν, σύμφωνα με το RIA.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί πως στη διάρκεια της νύκτας πραγματοποίησε δεκάδες αεροπορικά και πυραυλικά πλήγματα στην ανατολική Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με το Κίεβο ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε εκτεταμένη επίθεση στο Ντονμπάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Πύραυλοι υψηλής ακρίβειας των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων εξουδετέρωσαν 13 οχυρές θέσεις των μονάδων του ουκρανικού στρατού», καθώς και «συγκεντρώσεις» στρατευμάτων κοντά στην πόλη Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ανακοίνωσε επίσης το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

