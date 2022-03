Κάμαλα Χάρις: Πιο ισχυρό το ΝΑΤΟ και πιο αδύναμη η Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία

Ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται για 15η ημέρα με τη Ρωσία να σφυροκοπά ανηλεώς τις ουκρανικές πόλεις, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις εκτιμά πως η εισβολή στην Ουκρανία έκανε το ΝΑΤΟ πιο ισχυρό και την ίδια τη Ρωσία πιο αδύναμη.

Όπως τόνισε από τη Βαρσοβία η Κάμαλα Χάρις “Η συμμαχία του ΝΑΤΟ είναι πιο ισχυρή και η Ρωσία είναι πιο αδύναμη λόγω αυτού που έκανε (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν), είναι πολύ σαφές για εμάς”. Από την πλευρά του ο οικοδεσπότης της, ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα, κατήγγειλε τη “βαρβαρότητα” των ρωσικών δυνάμεων, την οποία παρομοίασε με “γενοκτονία”.

I am en route to Warsaw, Poland and later this week to Bucharest, Romania. This trip comes at an important moment as the United States continues to demonstrate unity with our NATO Allies and provide support to the people of Ukraine in response to Putin’s invasion of Ukraine.

— Vice President Kamala Harris (@VP) March 9, 2022