Πόλεμος στην Ουκρανία: Αλλαγή στάσης από τη Ρωσία για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Μαριούπολη

Αλλάζει στάση η Ρωσία σχετικά με τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου και νοσοκομείου παίδων στη Μαριούπολη, την Τετάρτη, που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 15η ημέρα.

Τρεις είναι οι νεκροί στον βομβαρδισμό του νοσοκομείου, ανάμεσά τους και ένα παιδί, όπως είπε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απέρριψε τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι δεν υπήρχαν ασθενείς εκεί. «Όπως πάντα, λένε ψέματα με αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο Ζελένσκι που κατηγόρησε τη Μόσχα ότι διαπράττει γενοκτονία στον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Ukraine accuses Russia of bombing a children’s hospital in Mariupol during an agreed ceasefire, releases video footage https://t.co/3x1Ij0wjKN pic.twitter.com/Q21qiwhEbm

