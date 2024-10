Ισραήλ: Βίντεο δείχνουν την πυραυλική επίθεση του Ιράν σε στρατιωτική βάση

Βίντεο στα διεθνή ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την σφοδρή πυραυλική επίθεση του Ιράν την Τρίτη (1/10) στην στρατιωτική βάση Νεβατίμ του Ισραήλ.

Στις εικόνες φαίνονται οι πύραυλοι να χτυπούν στην τοποθεσία όπου βρίσκεται η βάση.

⚡️#BREAKING New videos confirm that the Iranian missiles struck the Nevatim Air Base in the Negev.

Man in the background says “Nevatim Air Base” pic.twitter.com/pBAltXLxTb

