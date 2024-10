Ισραήλ: Τις επόμενες ώρες θα χτυπήσει στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο – Συνδέονται με την χρηματοδότηση της οργάνωσης

Το Ισραήλ θα εξαπολύσει στοχευμένα πλήγματα σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο τις ερχόμενες ώρες και οι Λιβανέζοι κάτοικοι καλούνται να εγκαταλείψουν περιοχές κοντά στις εγκαταστάσεις αυτές, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Θα επιτεθούμε σε έναν αριθμό στόχων τις επόμενες ώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ εξέδωσαν εντολή εκκένωσης 15 εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ στο νότιο προάστιο της Βηρυτού και στην κοιλάδα Μπεκάα στον ανατολικό Λίβανο, ενόψει αεροπορικών επιδρομών. Μάλιστα οι IDF δημοσιεύουν χάρτες με ανακοινώσεις στα αραβικά και καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν τουλάχιστον 500 μέτρα από τις τοποθεσίες που θα τεθούν στο στόχαστρο.

Νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ κατά τη διάρκεια μίας επιθεώρησης της 98ης Μεραρχίας του ισραηλινού στρατού στα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο μίλησε για το επόμενο στάδιο του πολέμου.

«Ουσιαστικά μεταφερόμαστε από μία κατάσταση να νικήσουμε τον εχθρό σε όλα τα χωριά επαφή σε μία κατάσταση καταστροφής, ανατινάζοντας σήραγγες, ανατινάζοντας αποθήκες πυρομαχικών, διαλύοντας τη Χεζμπολάχ», τόνισε ο Γκάλαντ.

Και συνέχισε: «Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ολοκλήρωση της αποστολής, αν και υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Οι IDF προετοιμάζονται για περαιτέρω καθήκοντα, αλλά πρωτίστως εκτελούν σωστά αυτή την επιχείρηση».

Παράλληλα είπε στα ισραηλινά στρατεύματα ότι οι μαχητές της Χεζμπολάχ που έχουν συλληφθεί και ανακριθεί από το Ισραήλ είναι «τρομοκρατημένοι» και η οργάνωση «καταρρέει». «Οι αιχμάλωτοι μας λένε τι συμβαίνει, ότι είναι τρομοκρατημένοι γιατί ξέρουν ότι δεν έχουν αυτό που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουν αυτό που συμβαίνει. Όχι από άποψη δύναμης, ικανότητας μάχης, ακρίβειας ή αποφασιστικότητας», τόνισε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

«Όλος αυτός ο μεγάλος σχηματισμός που αποκαλούν Χεζμπολάχ καταρρέει», υπογράμμισε ο Γιοάβ Γκάλαντ. Οι IDF δημοσίευσαν την περασμένη εβδομάδα πλάνα ενός φερόμενου ως μέλους των επίλεκτων δυνάμεων Radwan της Χεζμπολάχ που ανακρίνεται για τα σχέδια της οργάνωσης και την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεών της.

«Το αποτέλεσμα είναι ότι σε κάθε μέρος που η Χεζμπολάχ περίμενε και ετοιμαζόταν να επιτεθεί στην [ισραηλινή] συνοριακή πόλη, υπάρχουν στρατιώτες των IDF. Ο στόχος μας είναι να καθαρίσουμε πλήρως αυτή την περιοχή, ώστε οι κάτοικοι να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στη ζωή τους», κατέληξε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ ερευνούν τη διαρροή δύο άκρως απόρρητων εγγράφων των υπηρεσιών πληροφοριών που περιγράφουν τις προετοιμασίες του Ισραήλ για ένα ανταποδοτικό πλήγμα στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

Τα έγγραφα φαίνεται πως ετοιμάστηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών και περιγράφουν την αντίληψη που έχουν οι ΗΠΑ σχετικά με τον σχεδιασμό της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού στη βάση δορυφορικών εικόνων από τις 15-16 Οκτωβρίου. Άρχισαν να κυκλοφορούν την περασμένη εβδομάδα στην εφαρμογή Telegram.

Το Ισραήλ σχεδιάζει μια απάντηση στην ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων που εξαπέλυσε το Ιράν την 1η Οκτωβρίου, τη δεύτερη απευθείας επίθεσή του στο Ισραήλ μέσα σε έξι μήνες. Το Ισραήλ ενέτεινε την επίθεσή του στη Γάζα και στον Λίβανο, μερικές ημέρες μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη διαρροή των εγγράφων στη διάρκεια συνέντευξης στο CNN. ο Τζόνσον, ο πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε πως μία «έρευνα είναι σε εξέλιξη και θα ενημερωθώ για αυτήν σε λίγες ώρες».

«… Το παρακολουθούμε στενά», πρόσθεσε ο Τζόνσον.

Η Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών και το Γραφείο Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλια. Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι εξετάζει τις αναφορές για τη διαρροή.

Οι New York Times ανέφεραν πως αξιωματούχοι παραδέχθηκαν σε ιδιωτικές συνομιλίες πως τα έγγραφα είναι αυθεντικά, αλλά είπαν πως αντιπροσωπεύουν μόνο ένα τμήμα των πληροφοριών που διαθέτουν οι ΗΠΑ για τον σχεδιασμό του στενού συμμάχου τους.

Το πρώτο έγγραφο φέρει τον τίτλο: “Ισραήλ: Η Πολεμική Αεροπορία Συνεχίζει τις Ετοιμασίες για Πλήγμα στο Ιράν και Πραγματοποιεί Άσκηση Εργασίας Δεύτερης Μεγάλης Δύναμης”. Περιγράφει δραστηριότητες που περιλαμβάνουν χειρισμό βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων αέρος-εδάφους.

Το δεύτερο έγγραφο φέρει τον τίτλο: «Ισραήλ: Οι Αμυντικές Δυνάμεις συνεχίζουν τις Προετοιμασίες Κρίσιμων Πυρομαχικών και Συγκαλυμμένης Δραστηριότητας UAV Σχεδόν Βέβαια για ένα Πλήγμα στο Ιράν». Τα UAV είναι επίσης γνωστά ως drones (τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα). Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως έχει καλή γνώση του πότε και του πώς το Ισραήλ θα επιτεθεί στο Ιράν. Είπε όμως επίσης πως βλέπει μια ευκαιρία για να τελειώσουν τα πλήγματα των δύο εχθρών.

Η έκθεση αναφέρεται με λεπτομέρειες στις προετοιμασίες του Ισραήλ επί του πεδίου για το xτύπημα κατά του Ιράν, σε αντίποινα για τη βαλλιστική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου. Πρόκειται για πληροφορίες, που συνέλεξε η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών στις 15 και 16 Οκτωβρίου, και περιλαμβάνουν την απόκρυψη οχυρωμένων υπόγειων καταφυγίων πολεμικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Χατσερίμ και τις προετοιμασίες που κάνει το Ισραήλ για τον εξοπλισμό μαχητικών αεροσκαφών με δύο τύπους βαλλιστικών πυραύλων.

