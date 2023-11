Ισραήλ: Συνελήφθη η Παλαιστίνια ακτιβίστρια Άχεντ Ταμίμι για «υποκίνηση σε τρομοκρατία»

Στη σύλληψη της 22χρονης Παλαιστίνιας ακτιβίστριας Άχεντ Ταμίμι για υποκίνηση σε βία και τρομοκρατικές δραστηριότητες προχώρησε ο στρατός του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια επιδρομής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Η Άχεντ Ταμίμι, ύποπτη για υποκίνηση σε βία και τρομοκρατικές δραστηριότητες, συνελήφθη στην πόλη Νάμπι Σάλεχ. Η Ταμίμι παραδόθηκε στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας για πιο ενδελεχή ανάκριση», επεσήμανε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η νεαρή ακτιβίστρια συνελήφθη στη διάρκεια επιδρομής του ισραηλινού στρατού «με στόχο την σύλληψη προσώπων που είναι ύποπτα ότι εμπλέκονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και υποκίνηση σε μίσος» στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σε ερώτηση του AFP για τους λόγους της σύλληψης της ακτιβίστριας, πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας παρουσίασε ανάρτηση στο Instagram, η οποία έχει κυκλοφορήσει ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποδίδεται στην Ταμίμι.

Το κείμενο αυτό ζητεί τη «σφαγή» των Ισραηλινών «σε όλες τις πόλεις της Δυτικής Όχθης, από τη Χεβρώνα ως τη Τζενίν» με ιδιαίτερα βίαιους και ακραίους όρους, ενώ γίνεται αναφορά και στον Χίτλερ, σύμφωνα με το screen shot στα αραβικά και τα εβραϊκά, που δόθηκε στο AFP από τον ισραηλινό στρατό. Σημειώνεται ότι σήμερα η πρόσβαση στον λογαριασμό αυτό δεν ήταν εφικτή.

«Την κατηγορούν ότι δημοσιοποίησε ανάρτηση που υποκινεί στη βία, αλλά η Άχεντ δεν το έχει γράψει», απάντησε η μητέρα της Ναριμάν Ταμίμι. «Υπάρχουν δεκάδες σελίδες (στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) με το όνομα της Άχεντ και τνη φωτογραφία της, με τις οποίες δεν έχει καμία σχέση. Η Άχεντ όταν προσπαθεί να ανοίξει λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της, τον μπλοκάρουν αμέσως», πρόσθεσε η μητέρα της. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει εάν ο λογαριασμός αυτός ανήκει στην Ταμίμι.

Η μητέρα της ακτιβίστριας πρόσθεσε ότι ο σύζυγός της Μπάσεμ αλ Ταμίμι συνελήφθη στις 20 Οκτωβρίου, όταν επέστρεφε από ταξίδι και έκτοτε η οικογένειά του «δεν έχει νέα του».

The IOF arrests yet again released prisoner Ahed Tamimi as part of its continuous intimidation and subjugation attempts. pic.twitter.com/kLerYqUA1q

— Rania (@umyaznemo) November 6, 2023