Ισραήλ: Στρατιώτες και πολίτες όμηροι στα χέρια της Χαμάς – Εικόνες φρίκης

Μερικές από τις πιο φρικτές σκηνές του πολέμου κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας την κακοποίηση που υφίστανται πολίτες και στρατιώτες του Ισραήλ, που συλλαμβάνονται όμηροι από την Χαμάς. Ωστόσο άλλες εικόνες δείχνουν ένστολους Ισραηλινούς οι οποίοι χτύπησαν Παλαιστίνιους στην Δυτική Όχθη, ενώ η και η Τζιχάντ ανακοίνωσε πως μπήκε στον πόλεμο κατά του Ισραήλ.

Οι ταξιαρχίες Ιζεντίν Αλ Κασάμ, (ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς) ανακοίνωσαν ότι έχουν συλλάβει δεκάδες Ισραηλινούς ομήρους, με σκοπό την ανταλλαγή τους με Παλαιστίνιους οι οποίοι κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές.

«Έχουμε καλά νέα για τους κρατούμενούς μας και τον λαό μας. Οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ έχουν συλλάβει δεκάδες αστυνομικούς και στρατιώτες», έγραψε ο Αμπού Ομπαϊντά, εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας, στο Telegram. {Τους έχουμε ασφαλίσει στις σήραγγες της αντίστασης», συμπλήρωσε, εννοώντας τα υπόγεια τούνελ κάτω από την Γάζα, που φτάνουν ως την Αίγυπτο.

Hamas spokesman says the group has taken several dozen Israeli hostages and have placed them in tunnels deep below Gaza, monsters! #Israel #Hamas #Palestine #Palestinian #IronDome #Gaza #TelAviv pic.twitter.com/AYLPdHoYdJ

Το Ισραήλ έχει επιβεβαιώσει την σύλληψη ομήρων. Τα βίντεο που το CNN έχει επαληθεύσει δείχνουν την σύλληψη στρατιωτών και πολιτών του Ισραήλ, κάτι που δεν ήταν δύσκολο για τους παλαιστίνιους εισβολείς, αφού η κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους ισραηλινούς. Κάποιοι από τους πολίτες ήταν μάλιστα σε πάρτι.

Noa was partying in the south of Israel in a peace music festival when Hams terrorists kidnapped her and dragged her from Israel into Gaza.

Noa is held hostage by Hamas.

She could be your daughter, sister, friend.#BringBackOurFamily pic.twitter.com/gi2AStVdTQ

— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 7, 2023