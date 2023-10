Ισραήλ: Σοκάρουν οι μαρτυρίες φοιτητών του Νεπάλ – «Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, βλέπω παντού αίμα»

Με έντονα ψυχικά τραύματα, αλλά και ανακούφιση Νεπαλέζοι, οι οποίοι επέζησαν από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, έγιναν σήμερα δεκτοί από τους αγαπημένους τους κατά την επιστροφή τους στην πατρίδα με την πρώτη ειδική πτήση από το Ισραήλ.

Ένα αεροσκάφος που μετέφερε 254 Νεπαλέζους από το Ισραήλ προσγειώθηκε σήμερα λίγο πριν από τα ξημερώματα στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, το Κατμαντού, σχεδόν μια εβδομάδα μετά τις επιθέσεις ενόπλων της Χαμάς στο Ισραήλ από τις οποίες σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.300 Ισραηλινοί, κυρίως άμαχοι.

Nepali students evacuated from Israel by the Nepal government arrived at the Tribhuvan International Airport in Kathmandu on Friday.

Photos: Nepali Paisa pic.twitter.com/zIkYpTvxG4

— Nepali Paisa (@nepalipaisa) October 13, 2023