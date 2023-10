Αντιδράσεις για το τελεσίγραφο του Ισραήλ: «Αδύνατη η εκκένωση» – Αποκαλυπτικά έγγραφα για την επίθεση

Πιο κοντά στη χερσαία επιχείρηση βρίσκεται το Ισραήλ το οποίο την Παρασκευή (13/10) έστειλε τελεσίγραφο στον μισό πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας να εγκαταλείψει το βόρειο τμήμα της προς το νότο μέσα σε ένα 24ωρο, την ώρα που Ισραηλινοί στρατιώτες, βαρύς οπλισμός και άρματα μάχης παίρνουν θέσεις, περιμένοντας το «πράσινο φως» από την ηγεσία τους.

Την ίδια στιγμή αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι οι μαχητές της Χαμάς, που εισέβαλαν το περασμένο Σάββατο (7/10) από τη Γάζα στο νότιο Ισραήλ, κουβαλούσαν μαζί τους λεπτομερείς χάρτες των κοινοτήτων και των στρατιωτικών βάσεων όπου πραγματοποίησαν τις επιθέσεις τους.

«Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ζητούν την εκκένωση όλων των πολιτών της πόλης της Γάζας από τα σπίτια τους για τη δική τους ασφάλεια και προστασία και να μετακινηθούν στην περιοχή νότια της Γάζας, Γουάντι, όπως φαίνεται στον χάρτη» ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

«Πολίτες της Γάζας, εκκενώστε προς το νότο για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των οικογενειών σας και αποστασιοποιηθείτε από τους τρομοκράτες της Χαμάς που σας χρησιμοποιούν ως ανθρώπινες ασπίδες. Τις επόμενες ημέρες, ο Ισραηλινός Στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί στην Γάζας και θα καταβάλει εκτεταμένες προσπάθειες για να αποφύγει να βλάψει τους αμάχους» αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση.

