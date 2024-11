Ισραήλ: Μία νεκρή και τουλάχιστον 5 τραυματίες από πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ στη πόλη Σφαράμ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μια γυναίκα σκοτώθηκε και τουλάχιστον άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρουκέτας που εκτοξεύτηκε την Δευτέρα (18/11) από τον Λίβανο εναντίον της πόλης Σφαράμ, στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων.

Βίντεο που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης και το πολυώροφο κτίριο που έπληξε η ρουκέτα.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τουλάχιστον πέντε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

Θραύσματα ρουκέτας που αναχαίτισαν απόψε οι IDF προκάλεσαν πυρκαγιά σε συνοικία της πόλης Ραμάτ Γκαν, κοντά στο Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel.

Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 24 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του σημερινού βομβαρδισμού σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

«Η επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στη (συνοικία) Ζοκάκ ελ Μπλατ της Βηρυτού προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό 24 άλλων», αναφέρει η ενημέρωση από το λιβανέζικο Υπουργείο Υγείας.

