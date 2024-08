Ισραήλ: Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ με ρουκέτες – Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί – ΒΙΝΤΕΟ

Νέα επίθεση με τουλάχιστον 25 ρουκέτες εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Τετάρτης η Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι σειρήνες είχαν ηχήσει στην περιοχή του Όρους Μερόν, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Χουρφέις, Έλκος, Φασούτα και Μπέιτ Τζαν.

Από την πλευρά του ισραηλινού στρατού (IDF) αναφέρεται ότι οι πύραυλοι έπληξαν ανοιχτές περιοχές και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

A barrage of some 25 rockets was launched by Hezbollah at the Upper Galilee in northern Israel a short while ago.

Sirens had sounded in the Mount Meron area, including the towns of Hurfeish, Elkosh, Fassuta, and Beit Jann.

The IDF says that the rockets struck open areas,… https://t.co/E7oLakMACg pic.twitter.com/pZWbKb0otc

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 13, 2024