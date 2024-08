Μητέρα αθλήτριας που σάρωσε τα μετάλλια στο Παρίσι αποκαλύπτει: «Μου την πήραν γιατί ήμουν εθισμένη στα ναρκωτικά»

Η Σιμόν Μπάιλς είναι μια από τις παρουσίες που ξεχώρισαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Η Αμερικανίδα γυμνάστρια καθήλωσε το κοινό με τις επιδόσεις της καταφέρνοντας για ακόμα μια φορά να τραβήξει επάνω της όλα τα βλέμματα με τρία χρυσά και ένα αργυρό μετάλλιο. Πίσω, όμως από την λάμψη, τα χαμόγελα και τα ρεκόρ κρύβεται μια μάλλον συγκινητική ιστορία. Κι αυτό, γιατί όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, η αθλήτρια είχε δοθεί για υιοθεσία όταν ήταν βρέφος από τη μητέρα της, Σάνον Μπάιλς.

Δείτε σχετική φωτογραφία:

Shannon Biles, mãe de Simone Biles, quer perdão da filha após superar vício nas drogas.

“Eu abri mão dos meus filhos, foi difícil. Eu gostaria de fazer as pazes com Simone, estou esperando que ela possa vir até mim. Quero que ela me procure”. pic.twitter.com/QArZhEnSRD

— poponze (@poponze) August 13, 2024