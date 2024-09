Ισραήλ: Επίθεση της Χεζμπολάχ με 100 πυραύλους στην αεροπορική βάση Ramat David

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής ότι στόχευσε την ισραηλινή αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ με 100 πυραύλους ως απάντηση στις «επανειλημμένες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο», ανέφερε η οργάνωση στο κανάλι της στο Telegram.

Έχουν αναφερθεί διακοπές ρεύματος στην περιοχή Afula.

Οι IDF τόνισαν πως οι περισσότερες από τις ρουκέτες αυτές στην κοιλάδα Τζεζρίλ αναχαιτίστηκαν απο την αεράμυνα, ενώ εξετάζονται πόσες από αυτές έχουν χτυπήσει σε σημεία όπου σήμανε αντιαεροπορικός συναγερμός (μεταξύ τους, στη Ναζαρέτ).

BREAKING: Haifa under attack. Hezbollah is targeting industrial and military Israeli facilities in the area with direct hits. Massive explosions are heard and reports that Ramat David air base have been hit. These are long range missiles. Lebanon has every right to defend itself pic.twitter.com/kOzLLaTI35

— Hadi (@HadiNasrallah) September 21, 2024