Ισραήλ: Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη δράση της UNRWA του ΟΗΕ

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη δραστηριότητα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στη χώρα, παρά τις αντιρρήσεις των ΗΠΑ και των Ηνωμένων Εθνών.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 92 ψήφους υπέρ και 10 κατά στην 120μελή Κνεσέτ.

Το Ισραήλ εδώ και καιρό επικρίνει με δριμύτητα την UNRWA. Οι σχέσεις των δύο πλευρών έφτασαν σε ρήξη μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η ισραηλινή κυβέρνηση υποστήριξε ότι ορισμένοι εργαζόμενοι στην UNRWA συμμετείχαν στην επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Αμέσως μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι οι εργαζόμενοι στην UNRWA πρέπει να λογοδοτήσουν για τις «τρομοκρατικές δραστηριότητές» τους, όπως τις αποκάλεσε. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Νετανιάχου πρόσθεσε επίσης ότι η συνεχής ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παραμείνει διαθέσιμη στη Γάζα «τώρα και στο μέλλον».

In the 90 days before this legislation takes effect – and after – we stand ready to work with our international partners to ensure Israel continues to facilitate humanitarian aid to civilians in Gaza in a way that does not threaten Israel’s security. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 28, 2024

Σε μια πρώτη αντίδραση, η UNRWA χαρακτήρισε «σκανδαλώδη» την απόφαση που έλαβε η Κνεσέτ. «Είναι σκανδαλώδες που μια χώρα μέλος των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκει να διαλύσει μια υπηρεσία του ΟΗΕ η οποία αποδεικνύεται ότι είναι ο σημαντικότερος χορηγός ανθρωπιστικών υπηρεσιών στη Γάζα» ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής, Τζουλιέτ Τούμα.

The vote by the Israeli Parliament against @UNRWA is unprecedented. It opposes the @UN Charter and violates the State of Israel’s obligations under international law. Failing to push back against these bills will weaken our common multilateral mechanism. This should be a… https://t.co/kx5JJOVEGe — UNRWA (@UNRWA) October 28, 2024



Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, προειδοποίησε το Ισραήλ στις 10 Οκτωβρίου να μην ψηφιστεί ο νόμος που θα απαγόρευε τη δράση της UNRWA. Την προηγουμένη, παρόμοια έκκληση έκανε και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Το νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε σε πρώτη ανάγνωση τον Ιούλιο, προτείνει να απαγορευτεί η δράση της UNRWA στο ισραηλινό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, του τομέα που προσαρτήθηκε από το Ισραήλ το 1967.

The vote by the Israeli Parliament (Knesset) against @UNRWA this evening is unprecedented and sets a dangerous precedent. It opposes the UN Charter and violates the State of Israel’s obligations under international law. This is the latest in the ongoing campaign to discredit… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) October 28, 2024

Ο σύμβουλος για θέματα μέσων ενημέρωσης της UNRWA, Αντνάν Άμπου Χάσνα, είπε ότι η απόφαση του Ισραήλ για απαγόρευση της λειτουργίας της υπηρεσίας στο έδαφός του θα σημάνει την κατάρρευση της ανθρωπιστικής διαδικασίας στο σύνολό της. Ο Χάσνα χαρακτήρισε «πρωτοφανή» την απόφαση, σε δηλώσεις του προς το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera Mubasher TV του Κατάρ.

Παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο σήμερα ο βουλευτής Γιούλι Εντελστάιν είπε ότι υπάρχει «ένας βαθύς δεσμός μεταξύ της τρομοκρατικής οργάνωσης (Χαμάς) και της UNRWA και το Ισράηλ δεν μπορεί να το δεχτεί».

Η UNRWA ιδρύθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1949 και διαχειρίζεται κυρίως κέντρα υγείας και σχολεία στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Θεωρείται «η σπονδυλική στήλη» της διεθνούς βοήθειας στη Γάζα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή. Ορισμένοι από τους δωρητές της διέκοψαν τη χρηματοδότηση στις αρχές του έτους, αφού το Ισραήλ κατηγόρησε περίπου 20 από τους 13.000 εργαζομένους της στη Γάζα ότι συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Οι περισσότεροι δωρητές ανακάλεσαν κατόπιν την απόφαση αυτή, εκτός από τον μεγαλύτερο, τις ΗΠΑ.

Yasser, like many other Palestinians in the West Bank, has been facing Israeli settler violence for years. But recently, the situation has gotten worse. We fund @UNRWA, who registers these violations of international humanitarian law and supports victims of demolitions. pic.twitter.com/LH4m89QXWz — EU Civil Protection & Humanitarian Aid 🇪🇺 (@eu_echo) October 28, 2024



Η Ουάσινγκτον πάντως δήλωσε απόψε «πολύ ανήσυχη» για το νομοσχέδιο που υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο. «Έχουμε γνωστοποιήσει ξεκάθαρα στην ισραηλινή κυβέρνηση ότι ανησυχούμε βαθιά (…) και καλούμε την κυβέρνηση να μην το εγκρίνει», είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ, επαναλαμβάνοντας τον «κρίσιμο» ρόλο που διαδραματίζει αυτή η υπηρεσία του ΟΗΕ για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Τη «βαθύτατη λύπη» του εξέφρασε και ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέβιντ Λάμι. «Οι ισχυρισμοί εναντίον του προσωπικού της UNRWA ερευνήθηκαν σε βάθος και δεν δικαιολογούν τη ρήξη των δεσμών» με αυτήν την υπηρεσία του ΟΗΕ, είπε στο Κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ