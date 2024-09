Ισραήλ: Δέχτηκε επίθεση από οργάνωση στο Ιράκ – Δύο ελαφρά τραυματίες

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ έβαλαν στο στόχαστρο το Εϊλάτ του Ισραήλ σήμερα, όπως ανακοίνωσε η ανακοίνωσε η φιλοϊρανική οργάνωση και δύο άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι αναχαίτισε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από τα ανατολικά με στόχο την παραθαλάσσια πόλη Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ.

Ένα δεύτερο drone έπεσε στον χώρο του λιμανιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Δύο drone εντοπίστηκαν να προσεγγίζουν τη ζώνη του Εϊλάτ από τα ανατολικά. Μία πυραυλάκατος του πολεμικού ναυτικού (…) αναχαίτισε ένα drone» κι ένα άλλο έπεσε στον χώρο του λιμανιού», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού.

Footage shows the explosive-laden drone impact in Eilat this evening.

The Iran-backed Islamic Resistance in Iraq launched two drones in the attack, one which was intercepted by an Israeli Navy Sa’ar 5-class corvette .

The second drone hit the Eilat port, causing damage and… pic.twitter.com/xibNeclCoO

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 25, 2024