Ισπανία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε περαστικούς – Τρεις νεκροί

Τρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σοβαρά στην πόλη Κάντιθ, στη νοτιοδυτική Ισπανία, όταν τους χτύπησε λεωφορείο, του οποίου ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Το λεωφορείο έπεσε πάνω σε περαστικούς, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το λεωφορείο “χτύπησε ανθρώπους που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο”, δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το όχημα με εντελώς σπασμένο το παρμπρίζ και τους πυροσβέστες να προσπαθούν να μετακινήσουν έναν φοίνικα που έπεσε πάνω στη στέγη του λεωφορείου, το οποίο σταμάτησε κοντά σε ένα εμπορικό κέντρο.

Οι αρχές δεν εξήγησαν γιατί χάθηκε ο έλεγχος του λεωφορείου αλλά ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το όχημα φαίνεται πως είχε πρόβλημα στα φρένα.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης της περιφέρειας της Ανδαλουσίας Χουάν Μανουέλ Μορένο δήλωσε “αναστατωμένος” από την είδηση αυτού του “τραγικού δυστυχήματος”.

💯 Terrible accident in Spain! A bus out of control hit several pedestrians, many dead and injured

Three people died and one was seriously injured in Spain, hit by an out-of-control bus that plowed into passers-by in the city of Cadiz (southwest), the authorities announce,… https://t.co/h2iIZn7Y5V

— Mr. C💯 (@smartertapping) October 9, 2023