«Ίσως αυτή είναι η τελευταία μου φωτογραφία»: Το InSight της NASA μας αποχαιρετά – Χαμός στο Twitter

Το ρομποτικό γεωλογικό εργαστήριο InSight της NASA έστειλε την τελευταία φωτογραφία του από την επιφάνεια του Άρη.

Όπως ανακοίνωσε η NASA, η φωτογραφία αυτή είναι η τελευταία που στέλνει στην Γη το InSight, καθώς δεν έχει επαρκή ενέργεια για την μετάδοση μεγάλων πακέτων δεδομένων. Τα ηλιακά πάνελ του έχουν καλυφθεί πλήρως από την σκόνη του «Κόκκινου Πλανήτη» και κάθε ημέρα τα ενεργειακά του αποθέματα εξαντλούνται. Πλέον είναι θέμα χρόνου το InSight να τεθεί μόνιμα εκτός λειτουργίας.

Το InSight ξεκίνησε την ανεκτίμητη συλλογή δεδομένων από τον πλανήτη Άρη το 2019, αλλάζοντας πλήρως την κατανόηση των επιστημόνων για τον εσωτερικό του «Κόκκινου Πλανήτη». Το InSight απέδειξε πως ο τέταρτος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος δεν είναι αδρανής, όπως νόμιζαν οι επιστήμονες. Ο εντοπισμός σεισμικής δραστηριότητας στον Άρη βοήθησε να καταγραφεί λεπτομερώς η εσωτερική του δομή. Μάλιστα το InSight κατάφερε να εντοπίσει ακόμη και συγκρούσεις μετεωριτών.

«Η ισχύς μου είναι πολύ χαμηλή, οπότε αυτή ίσως να είναι η τελευταία φωτογραφία που μπορώ να στείλω. Μην ανησυχείτε για μένα όμως. Ο χρόνος μου εδώ ήταν παραγωγικός και γαλήνιος. Εάν μπορώ να συνεχίσω να μιλάω με την ομάδα της αποστολής μου, θα το κάνω – αλλά θα αποσυνδεθώ σύντομα. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου» ήταν το τελευταίο μήνυμα του InSight της NASA.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ

— NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022