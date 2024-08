Ισμαήλ Χανίγια: Αυτό είναι το κτίριο στο οποίο δολοφονήθηκε ο ηγέτης της Χαμάς, σύμφωνα με τους New York Times

Αναλυτής των New York Times ανάρτησε στα social media μία φωτογραφία ενός κτιρίου στο οποίο φέρεται να δολοφονήθηκε ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

«Γεωεντοπισμός του κτιρίου στη βόρεια Τεχεράνη όπου φέρεται να δολοφονήθηκε ο Ισμαήλ Χανίγια: 35.81931, 51.41559. Ιρανός αξιωματούχος μοιράστηκε την εικόνα με την Φάρναζ Φασίχι και κυκλοφορεί στο Telegram. Στην ανατολική πλευρά του κτιρίου διακρίνονται πράσινα υφάσματα και μπάζα», αναφέρει ο αναλυτής Christiaan Triebert στην ανάρτησή του.

Geolocation of the building in northern Tehran where Ismail Haniyeh was reportedly assassinated: 35.81931, 51.41559. An Iranian official shared the image with @farnazfassihi , and it is circulating on Telegram. Green cloth and rubble is visible on the east side of the building. pic.twitter.com/gDi1vMfDbr

Σε δεύτερη ανάρτησή του ο αναλυτής των New York Times αναφέρει ότι σε μία δορυφορική εικόνα που κατέγραψε η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies στις 25 Ιουλίου δεν υπάρχει το πράσινο πανί ή τα μπάζα στην οροφή του πρώτου ορόφου. «Αυτό το γεγονός υποδηλώνει ότι η παραπάνω εικόνα που κυκλοφορεί είναι πράγματι πρόσφατη. Το κτίριο βρίσκεται δίπλα στο παλάτι Saadabad και κοντά στην επίσημη κατοικία του προέδρου» πρόσθεσε ο Christiaan Triebert.

A satellite image captured by @Maxar on July 25 does not show the green cloth or the rubble on the first-floor roof, suggesting that the image above that’s circulating is recent indeed. The building is adjacent to the Saadabad Palace, and near the president’s official residence. pic.twitter.com/f50OLNAnC7

— Christiaan Triebert (@trbrtc) July 31, 2024